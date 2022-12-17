Як може розвиватися новий наступ Росії: думки експертів
Росія накопичує сили та засоби, проводить підготовку військових та може готуватися до нового наступу на Україну вже найближчими місяцями.
Яку тактику можуть використати окупанти та на яких напрямках розвивати наступ - читайте у матеріалі РБК-Україна.
"Ясна річ, що Росія зараз накопичує сили серед своїх мобілізованих. Частково вони вже відправлені в райони ведення бойових дій. А десь на 150-200 тисяч мають розрахунок на те, щоб створити з них ударне угруповання на кінець зими - початок весни, - вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Він пояснив, що угруповання, за задумом російського командування, має діяти як одне ударне, щоб намагатися створити українським військовим проблеми на одному з напрямків.
На його думку, росіяни планують створити одне ударне угруповання на основний напрямок з районів Білгородської та Курської області.
"Вочевидь, вони не будуть повторювати тих помилок, які вони допустили 24 лютого, коли вони сунули з півдня, сходу і півночі, а спробують сконцентруватися на ударі на одному-двох напрямках. Крім того, на один-два напрямки їм вистачить і їхніх ресурсів. Тому що, попри все, російські ресурси не безмежні, у них теж є проблеми зі зброєю, забезпеченням", - сказав експерт.
Мусієнко зазначив, що питання напрямків стане більш зрозумілим пізніше, коли буде помітно, де концентруються війська.
На його думку, основне угруповання може бути у Харківській та Сумській областях, а допоміжним напрямкам буде Білорусь, звідки загарбники можуть розвинути атаки на захід Волині або на Київ. Менш ймовірним варіантом буде Запорізький напрямок, тому що по ньому українські сили завдають потужних ударів в районі Мелітополя і Токмака.
При цьому військовий експерт Роман Світан зазначив, що російська армія працює за певними шаблонами. Так, вони розраховують на той же план, який був 24 лютого, на такий самий наступ, але з урахуванням роботи над помилками.
Експерт наголосив, що росіяни намагатимуться накачати певною кількістю військ ті напрями, де вони не досягли успіхів.
"Все питання у тому, чи зможуть вони свій план реалізувати. Наразі, виходячи з тієї кількості військ, яка у них є, вони не можуть його виконати", - сказав він.
Світан також вважає, що напрямки для наступу можуть бути ті самі, що й на початку повномасштабної війни.
"Вони також намагатимуться на правий берег у районі Херсона пробитися, намагатимуться із Запорізької області вийти на Дніпро, взяти у великі кліщі. Також вони намагатимуться вийти на Київ", - сказав він.
При цьому все залежатиме від кількості сил та засобів, яка у них буде.
"Якщо буде, грубо кажучи, 100 тисяч військових, то вони спробують лише взяти Донецьку область у малі кліщі. Якщо буде 200 тисяч, вони намагатимуться з півдня почати рух у бік Дніпра. Якщо буде 300, можуть і з Сум рухатися на Дніпро, якщо буде 500 - і Лукашенко погодиться, можуть і на Київ рушити. Тобто план залежить від сил та засобів", - додав експерт.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росія може розпочати нову хвилю наступу проти України вже у лютому.
При цьому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не сумнівається, що загарбники намагатимуться знову піти на Київ.
Коли і як може розпочатися великий наступ на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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