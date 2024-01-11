Як морози та сніг вплинуть на бойові дії в Україні: пояснення розвідки Британії

Замерзання ґрунту ймовірно покращить умови для пересування пересіченою місцевістю протягом наступних місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.
Як пояснила розвідка, наразі в Україні утримується морозна погода. Вже наступного тижня очікується невелике потепління, втім, ґрунт залишатиметься промерзлим.
Замерзлий ґрунт ймовірно покращить умови для пересування пересіченою місцевістю протягом січня та лютого до відлиги в березні. Відлига відповідно призведе до погіршення вищезгаданих умов.
Зокрема в Україні спостерігається збільшення снігового покрову. Його глибина є обмежуючим фактором для маневровності.
"Погіршення умов ускладнюється скороченням світлового дня, що ускладнює умови роботи для обох сторін, які будуть змушені покладатися на холодну погоду і прилади нічного бачення", - пояснює розвідка.
Україну накрила хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни. В деяких регіонах температура опускалась до -25 градусів. Зокрема негода супроводжувалась значним снігом та хуртовиною. Детальніше про погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Чи вплинула негода на оборону Авдіївки
Російські загарбники на початку жовтня минулого року активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.
Як розповідав начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, нещодавно навколо міста випало до пів метра снігу, а на позиціях наших воїнів до -15 градусів морозу. Це, зі свого боку, ускладнило ведення бойових дій з боку ЗСУ та ворога. Водночас місто й надалі перебуває під постійними обстрілами терористів.
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