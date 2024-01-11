RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как морозы и снег повлияют на боевые действия в Украине: объяснение разведки Британии

Фото: как морозы и снег повлияют на боевые действия в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Замерзание почвы, вероятно, улучшит условия для передвижения по пересеченной местности в течение следующих месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии.

Как пояснила разведка, сейчас в Украине удерживается морозная погода. Уже на следующей неделе ожидается небольшое потепление, впрочем, почва будет оставаться промерзшей. 

Замерзший грунт вероятно улучшит условия для передвижения по пересеченной местности в течение января и февраля до оттепели в марте. Оттепель соответственно приведет к ухудшению вышеупомянутых условий. 

В частности в Украине наблюдается увеличение снежного покрова. Его глубина является ограничивающим фактором для маневренности.

"Ухудшение условий осложняется сокращением светового дня, что усложняет условия работы для обеих сторон, которые будут вынуждены полагаться на холодную погоду и приборы ночного видения", - объясняет разведка.

Непогода в Украине

Украину накрыла волна похолодания в результате арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны. В некоторых регионах температура опускалась до -25 градусов. В частности, непогода сопровождалась значительным снегом и метелью. Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.

Повлияло ли непогода на оборону Авдеевки

Российские захватчики в начале октября прошлого года активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Как рассказывал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, недавно вокруг города выпало до полуметра снега, а на позициях наших воинов до -15 градусов мороза. Это, со своей стороны, усложнило ведение боевых действий со стороны ВСУ и врага. В то же время город и дальше находится под постоянными обстрелами террористов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине