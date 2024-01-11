Как морозы и снег повлияют на боевые действия в Украине: объяснение разведки Британии

Как пояснила разведка, сейчас в Украине удерживается морозная погода. Уже на следующей неделе ожидается небольшое потепление, впрочем, почва будет оставаться промерзшей.

Замерзший грунт вероятно улучшит условия для передвижения по пересеченной местности в течение января и февраля до оттепели в марте. Оттепель соответственно приведет к ухудшению вышеупомянутых условий.

В частности в Украине наблюдается увеличение снежного покрова. Его глубина является ограничивающим фактором для маневренности.

"Ухудшение условий осложняется сокращением светового дня, что усложняет условия работы для обеих сторон, которые будут вынуждены полагаться на холодную погоду и приборы ночного видения", - объясняет разведка.

Непогода в Украине

Украину накрыла волна похолодания в результате арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны. В некоторых регионах температура опускалась до -25 градусов. В частности, непогода сопровождалась значительным снегом и метелью. Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.

Повлияло ли непогода на оборону Авдеевки

Российские захватчики в начале октября прошлого года активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Как рассказывал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, недавно вокруг города выпало до полуметра снега, а на позициях наших воинов до -15 градусов мороза. Это, со своей стороны, усложнило ведение боевых действий со стороны ВСУ и врага. В то же время город и дальше находится под постоянными обстрелами террористов.