Чи зберігаються за мобілізованими в Україні робоче місце та зарплата: відповідь юриста
Питання соціальних гарантій для військовослужбовців є особливо актуальним в умовах воєнного стану. Основним нормативним актом, що регулює трудові гарантії мобілізованих працівників, є Кодекс законів про працю України.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юрист практики господарського та трудового права ЮК "Приходько та партнери" Вікторія Огородник.
Зміст
- Хто з мобілізованих має право на трудові гарантії
- Про які трудові гарантії для мобілізованих ідеться
- Фінансове забезпечення мобілізованих українців
- Права та обов'язки роботодавців
Хто з мобілізованих має право на трудові гарантії
Експерт повідомила, що трудові гарантії мобілізованих працівників, згідно з Кодексом законів про працю (КЗпП) України, регулює зокрема стаття 119.
Так, відповідно до частини 3 статті 119 КЗпП, трудові гарантії поширюються на такі категорії працівників:
- направлені для проходження базової військової служби;
- призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
- призвані на військову службу під час мобілізації;
- призвані на військову службу з числа резервістів в особливий період;
- прийняті на військову службу за контрактом, включаючи укладення нового контракту.
Про які трудові гарантії для мобілізованих ідеться
Огородник розповіла, що до липня 2022 року за вищезгаданими працівниками зберігалися:
- місце роботи;
- посада;
- середній заробіток.
Після 19 липня 2022 року (згідно із законом №2352-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин"), за працівниками зберігаються лише:
- місце роботи;
- посада.
Термін дії гарантій (тобто період, в який вони зберігаються), є таким:
- до закінчення особливого періоду;
- до дня фактичного звільнення;
- до завершення лікування (для поранених);
- до повернення з полону.
Фінансове забезпечення мобілізованих українців
За словами юриста, в частині фінансового забезпечення мобілізованих громадян - замість збереження середнього заробітку - було запроваджено:
- виплату грошового забезпечення з державного бюджету України;
- регулювання виплат відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Крім того, урядом було схвалено постанову №168 від 28 лютого 2022 року, що передбачає додаткове матеріальне забезпечення:
- додаткову винагороду в розмірі 30 000 гривень щомісячно;
- збільшення винагороди до 100 000 гривень для безпосередніх учасників бойових дій.
Права та обов'язки роботодавців
Згідно з роз'ясненнями Міністерства економіки України (щодо застосування нових норм):
- роботодавець має право припинити виплату середнього заробітку працівникам, призваним до набрання чинності законом №2352-IX;
- таке рішення обґрунтовується необхідністю уникнення дискримінації між працівниками, призваними до та після набрання чинності законом;
- рішення базується на принципі незворотності дії законів у часі, закріпленому в рішеннях Конституційного суду України.
Водночас роботодавці в Україні, за словами Огородник, мають певні "додаткові можливості" (відповідно до статті 91 КЗпП):
- встановлювати додаткові трудові пільги;
- зберігати заробітну плату власним коштом;
- надавати інші соціально-побутові пільги.
В цілому ж, при застосуванні чинних (нових) норм, роботодавцям необхідно:
- забезпечити збереження за мобілізованим працівником робочого місця та посади;
- припинити виплату середнього заробітку (якщо не схвалене інше рішення);
- оформити всі кадрові рішення документально;
- за бажанням - встановити додаткові пільги (відповідно до статті 91 КЗпП).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні запровадять контракти для мобілізованих з чітким терміном служби.
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