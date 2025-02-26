Чи зберігаються за мобілізованими в Україні робоче місце та зарплата: відповідь юриста

Питання соціальних гарантій для військовослужбовців є особливо актуальним в умовах воєнного стану. Основним нормативним актом, що регулює трудові гарантії мобілізованих працівників, є Кодекс законів про працю України.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юрист практики господарського та трудового права ЮК "Приходько та партнери" Вікторія Огородник .

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Хто з мобілізованих має право на трудові гарантії

Експерт повідомила, що трудові гарантії мобілізованих працівників, згідно з Кодексом законів про працю (КЗпП) України, регулює зокрема стаття 119.

Так, відповідно до частини 3 статті 119 КЗпП, трудові гарантії поширюються на такі категорії працівників:

направлені для проходження базової військової служби;

призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

призвані на військову службу під час мобілізації;

призвані на військову службу з числа резервістів в особливий період;

прийняті на військову службу за контрактом, включаючи укладення нового контракту.

Про які трудові гарантії для мобілізованих ідеться

Огородник розповіла, що до липня 2022 року за вищезгаданими працівниками зберігалися:

місце роботи;

посада;

середній заробіток.

Після 19 липня 2022 року (згідно із законом №2352-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин"), за працівниками зберігаються лише:

місце роботи;

посада.

Термін дії гарантій (тобто період, в який вони зберігаються), є таким:

до закінчення особливого періоду;

до дня фактичного звільнення;

до завершення лікування (для поранених);

до повернення з полону.

Фінансове забезпечення мобілізованих українців

За словами юриста, в частині фінансового забезпечення мобілізованих громадян - замість збереження середнього заробітку - було запроваджено:

виплату грошового забезпечення з державного бюджету України;

регулювання виплат відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Крім того, урядом було схвалено постанову №168 від 28 лютого 2022 року, що передбачає додаткове матеріальне забезпечення:

додаткову винагороду в розмірі 30 000 гривень щомісячно;

збільшення винагороди до 100 000 гривень для безпосередніх учасників бойових дій.

Права та обов'язки роботодавців

Згідно з роз'ясненнями Міністерства економіки України (щодо застосування нових норм):

роботодавець має право припинити виплату середнього заробітку працівникам, призваним до набрання чинності законом №2352-IX;

таке рішення обґрунтовується необхідністю уникнення дискримінації між працівниками, призваними до та після набрання чинності законом;

рішення базується на принципі незворотності дії законів у часі, закріпленому в рішеннях Конституційного суду України.

Водночас роботодавці в Україні, за словами Огородник, мають певні "додаткові можливості" (відповідно до статті 91 КЗпП):

встановлювати додаткові трудові пільги;

зберігати заробітну плату власним коштом;

надавати інші соціально-побутові пільги.

В цілому ж, при застосуванні чинних (нових) норм, роботодавцям необхідно: