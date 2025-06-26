Як міфи та фейки про зміну клімату заважають розвитку "зеленої" енергетики: дослідження

Нові форми дезінформації про зміну клімату поширюються в глобальному інфопросторі. Їхня мета - сповільнити розвиток відновлюваної енергетики, яка вважається ключовим рішенням кліматичної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Лобі викопного палива змінює тактику

Відновлювана енергія, сонячна, вітрова, геотермальна, стає дедалі доступнішою і стійкішою альтернативою вугіллю, нафті та газу. Це ставить під загрозу позиції традиційної енергетики. У відповідь нафтогазові корпорації та їхні союзники вдаються до більш витончених стратегій інформаційного тиску, щоб утримати ринок.

Міжнародна група експертів з інформаційного середовища (IPIE) представила звіт, де описала цю тенденцію як "стратегічне порушення". За їхніми словами, нова хвиля дезінформації маскується під "помірні, розумні та нібито науково обґрунтовані аргументи", які насправді підривають кліматичні ініціативи.

Якщо раніше опоненти заперечували сам факт глобального потепління, сьогодні в хід ідуть більш тонкі прийоми - під сумнів ставлять ефективність, безпеку і стабільність "зелених" джерел енергії.



З кожним зростанням глобального потепління регіональні зміни клімату та екстремальних явищ стають сильнішими і ширшими (фото: IPPC)

Від фейків до сумнівів

IPIE називає це "новою формою заперечення": інформація більше не заперечує кліматичну кризу безпосередньо, але активно сіє сумніви. У ходу - неправдиві твердження про шкоду відновлюваної енергетики для екології, а також спроби пов'язати її з відключеннями електрики.

Причому подібні посили виходять не тільки від інтернет-тролів, а й від представників політичних еліт.

У центрі уваги - Дональд Трамп

У звіті особливу увагу приділено президенту США Дональду Трампу. Його передвиборча кампанія отримала 74 млн доларів від нафтогазового лобі. Під час першого терміну він називав кліматичні зміни "містифікацією", а після повернення в політику активно виступає проти будівництва нових вітряних станцій, називаючи їх "кладовищами птахів".

Однак статистика показує: зіткнення з вітряками завдають птахам менше шкоди, ніж, наприклад, будівлі чи автомобілі. Незважаючи на це, Трамп також продовжує поширювати нічим не підтверджені чутки про загибель китів через морські вітряні турбіни.

У США сонячна і вітрова енергетика вперше перевершили вугілля за обсягом виробництва електроенергії (фото: Ember)

Спотворення фактів

IPIE наголошує: дійсно існують важливі питання - де будувати об'єкти ВДЕ, як видобувають матеріали для панелей і турбін, і як мінімізувати екологічний слід. Однак ці аспекти часто вириваються з контексту і використовуються як основа для маніпуляцій.

"Ми маємо справу з навмисно спотвореним інформаційним середовищем. Коли влада, корпорації та медіа приховують реальну картину, це призводить до паралічу дій", - каже Клаус Брун Йенсен, професор Копенгагенського університету та голова наукової групи IPIE.

Звіт IPIE ґрунтується на аналізі 300 наукових публікацій, що охоплюють десятиліття досліджень. При цьому експерти наголошують: майже всі дослідження велися англійською мовою, що підкреслює брак даних з країн, що розвиваються, які є найбільш вразливими до наслідків кліматичної кризи.