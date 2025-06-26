Как мифы и фейки об изменении климата мешают развитию "зеленой" энергетики: исследование

Новые формы дезинформации об изменении климата распространяются в глобальном инфопространстве. Их цель - замедлить развитие возобновляемой энергетики, которая считается ключевым решением климатического кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Лобби ископаемого топлива меняет тактику

Возобновляемая энергия, солнечная, ветровая, геотермальная, становится все более доступной и устойчивой альтернативой углю, нефти и газу. Это ставит под угрозу позиции традиционной энергетики. В ответ нефтегазовые корпорации и их союзники прибегают к более изощренным стратегиям информационного давления, чтобы удержать рынок.

Международная группа экспертов по информационной среде (IPIE) представила отчет, где описала эту тенденцию как "стратегическое нарушение". По их словам, новая волна дезинформации маскируется под "умеренные, разумные и якобы научно обоснованные аргументы", которые на деле подрывают климатические инициативы.

Если раньше оппоненты отрицали сам факт глобального потепления, сегодня в ход идут более тонкие приемы - под сомнение ставится эффективность, безопасность и стабильность "зеленых" источников энергии.



С каждым ростом глобального потепления региональные изменения климата и экстремальных явлений становятся сильнее и шире (фото: IPPC)

От фейков к сомнениям

IPIE называет это "новой формой отрицания": информация больше не отрицает климатический кризис напрямую, но активно сеет сомнения. В ходу - ложные утверждения о вреде возобновляемой энергетики для экологии, а также попытки связать ее с отключениями электричества.

Причем подобные посылы исходят не только от интернет-троллей, но и от представителей политических элит.

В центре внимания - Дональд Трамп

В отчете особое внимание уделено президенту США Дональду Трампу. Его предвыборная кампания получила 74 млн долларов от нефтегазового лобби. Во время первого срока он называл климатические изменения "мистификацией", а после возвращения в политику активно выступает против строительства новых ветряных станций, называя их "кладбищами птиц".

Однако статистика показывает: столкновения с ветряками наносят птицам меньше вреда, чем, например, здания или автомобили. Несмотря на это, Трамп также продолжает распространять ничем не подтвержденные слухи о гибели китов из-за морских ветряных турбин.

В США солнечная и ветровая энергетика впервые превзошли уголь по объему производства электроэнергии (фото: Ember)

Искажение фактов

IPIE подчеркивает: действительно существуют важные вопросы - где строить объекты ВИЭ, как добываются материалы для панелей и турбин, и как минимизировать экологический след. Однако эти аспекты часто вырываются из контекста и используются как основа для манипуляций.

"Мы имеем дело с преднамеренно искаженной информационной средой. Когда власти, корпорации и медиа скрывают реальную картину, это приводит к параличу действий.", - говорит Клаус Брун Йенсен, профессор Копенгагенского университета и председатель научной группы IPIE.

Отчет IPIE основан на анализе 300 научных публикаций, охватывающих десятилетие исследований. При этом эксперты отмечают: почти все исследования велись на английском языке, что подчеркивает нехватку данных из развивающихся стран, наиболее уязвимых к последствиям климатического кризиса.