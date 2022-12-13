Як має виглядати перемога України над Росією: результати опитування українців

Більшість українців (85%) переконані, що Україна переможе у війні проти Росії та поверне собі всі окуповані території, включно з Кримом та Донбасом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцопитування групи "Рейтинг".

З початку повномасштабної війни Росії проти України переконаність у тому, що перемогою має бути звільнення усіх територій України включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла (з 74% у березні до 85% у листопаді). 9% українців обрали варіант повернення лише тих територій, які Україна контролювала до 24 лютого. При цьому за продовження бойових дій на території РФ виступають не більше 5%.

Окрім того, серед українців зросла кількість тих, які підтримують відновлення Україною статусу ядерної держави (з 47% - у 2019 році, до 53% - у 2022).

Зазначимо, що опитування проводила соцгрупа "Рейтинг" протягом 20-21 листопада 2022 року. Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, і тих територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

Метод опитування - CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності складає не більше 3,1%.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські військові вже звільнили 1888 населених пунктів. Проте ще майже стільки перебувають під окупацією.

Тим часом у Міноборони вважають, що вже на початку зими наші військові зможуть повернути Крим.

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