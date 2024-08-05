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Як липнева спека вплинула на річки України і де ситуація найгірша

Деякі річки активно "цвітуть" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Липень 2024 року був спекотним не лише для українців, про що свідчить новий світовий температурний максимум. На тлі погодніх умов і воєнних викликів деякі річки України обміліли та відповідають критеріям маловоддя (гідрологічної посухи).

РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру розповідає, в яких річках нашої країни води зараз замало, а де - навпаки забагато.

В яких річках рівень води менший за норму

Оперативну оцінку водності основних річок України за липень 2024 року у створах діючих гідрологічних постів виконав Український гідрометеорологічний центр.

Мета такого дослідження - оцінювання настання (ймовірності настання) маловоддя на річках, гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення.

Згідно з отриманими даними, маловоддя встановилося на нижній ділянці річки Синюха (басейн Південного Бугу) - 11% норми липня та 14% наймаловоднішого місяця.

Крім того, маловоддя утримувалося:

  • на верхніх ділянках річки Уборть (притоці Прип'яті у Житомирській області) - 10% норми липня та 36% норми наймаловоднішого місяця
  • на нижній ділянці річки Рось (притоці Середнього Дніпра у Київській області) - 18% норми липня та 24% наймаловоднішого місяця

Близькою до критеріїв маловоддя (22-29%) водність спостерігалася:

  • на річці Прип'ять (пост Люб'язь)
  • на її притоці - річці Стохід (пост Любешів)
  • на річці Тетерів (пост Житомир)
  • по бічному припливу до Кременчуцького водосховища
  • на річці Самара (притока Нижнього Дніпра)
  • на річці Південний Буг (пост Олександрівка)

Уточнюється, що на річці Південний Буг - у створі Підгір'я - водність досягнула основного критерію маловоддя і дорівнювала 20% норми липня.

Значно меншою за норму (32-48%) водність спостерігалася:

  • на річці Случ (притока Прип'яті)
  • на річці Інгул (пост Кропивницький)
  • по бічному припливу до Кам'янського та Дніпровського водосховищ
  • на річках Сула та Ворскла (притоках Середнього Дніпра)
  • на річці Оріль (притока Нижнього Дніпра)
  • на річці Південний Буг (пост Тростянчик)
  • на річці Прут (пост Чернівці)
  • на річці Латориця (пост Мукачево)

Меншою за норму (56-79%) водність спостерігалася:

  • на річках Стир і Горинь (притоки Прип'яті)
  • на річці Псел (притока Середнього Дніпра)
  • на ділянці Сіверського Дінця "Зміїв - Ізюм"
  • на річці Дунай (пост Ізмаїл)
  • на ділянці Дністра "Галич - Заліщики"
  • по припливу води до Дністровського водосховища

Оперативну оцінку водності основних річок України виконав Укргідрометцентр (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В яких річках рівень води близький до норми

Близькою до норми (83-120%) водність впродовж липня поточного року спостерігалася:

  • на пригирловій ділянці Прип'яті (в зоні ЧАЕС)
  • на Верхньому Дніпрі вище Київського водосховища (пост Неданчичі)
  • на ділянці Десни "Чернігів - Літки"
  • на її притоці - річці Сейм
  • по припливу води до Київського водосховища
  • на річці Західний Буг (пост Кам'янка Бузька)
  • на річці Дунай (пост Рені)
  • на річках Тиса та Уж (пост Ужгород)

В яких річках рівень води більший за норму

Більша за норму (139-161%) водність у липні 2024 року спостерігалася:

  • на річці Десна вище Чернігова
  • на річці Стрий (притока Дністра)

Тим часом на річці Інгулець (у районі Кривого Рогу) водність становила 231% - внаслідок подачі води каналом "Дніпро - Інгулець".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких регіонах України та де саме можна відпочити біля водойм.

Читайте також про низку кращих озер Закарпаття для безпечного відпочинку з дітьми.

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