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Как июльская жара повлияла на реки Украины и где ситуация самая плохая

Некоторые реки активно "цветут" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Июль 2024 года был жарким не только для украинцев, о чем свидетельствует новый мировой температурный максимум. На фоне погодных условий и военных вызовов некоторые реки Украины обмелели и отвечают критериям маловодия (гидрологической засухи).

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра рассказывает, в каких реках нашей страны воды сейчас слишком мало, а где - наоборот слишком много.

В каких реках уровень воды меньше нормы

Оперативную оценку водности основных рек Украины за июль 2024 года в створах действующих гидрологических постов выполнил Украинский гидрометеорологический центр.

Цель такого исследования - оценка наступления (вероятности наступления) маловодия на реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения.

Согласно полученным данным, маловодие установилось на нижнем участке реки Синюха (бассейн Южного Буга) - 11% нормы июля и 14% самого маловодного месяца.

Кроме того, маловодие удерживалось:

  • на верхних участках реки Уборть (притоке Припяти в Житомирской области) - 10% нормы июля и 36% нормы самого маловодного месяца
  • на нижнем участке реки Рось (притоке Среднего Днепра в Киевской области) - 18% нормы июля и 24% самого маловодного месяца

Близкой к критериям маловодия (22-29%) водность наблюдалась:

  • на реке Припять (пост Любязь)
  • на ее притоке - реке Стоход (пост Любешов)
  • на реке Тетерев (пост Житомир)
  • по боковому притоку в Кременчугское водохранилище
  • на реке Самара (приток Нижнего Днепра)
  • на реке Южный Буг (пост Александровка)

Уточняется, что на реке Южный Буг - в створе Подгорья - водность достигла основного критерия маловодия и равнялась 20% нормы июля.

Значительно меньше нормы (32-48%) водность наблюдалась:

  • на реке Случь (приток Припяти)
  • на реке Ингул (пост Кропивницкий)
  • по боковому притоку в Каменское и Днепровское водохранилища
  • на реках Сула и Ворскла (притоках Среднего Днепра)
  • на реке Орель (приток Нижнего Днепра)
  • на реке Южный Буг (пост Тростянчик)
  • на реке Прут (пост Черновцы)
  • на реке Латорица (пост Мукачево)

Меньше нормы (56-79%) водность наблюдалась:

  • на реках Стырь и Горынь (притоки Припяти)
  • на реке Псел (приток Среднего Днепра)
  • на участке Северского Донца "Змиев - Изюм"
  • на реке Дунай (пост Измаил)
  • на участке Днестра "Галич - Залещики"
  • по притоку воды в Днестровское водохранилище

Оперативную оценку водности основных рек Украины выполнил Укргидрометцентр (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В каких реках уровень воды близок к норме

Близкой к норме (83-120%) водность в течение июля текущего года наблюдалась:

  • на устьевом участке Припяти (в зоне ЧАЭС)
  • на Верхнем Днепре выше Киевского водохранилища (пост Неданчичи)
  • на участке Десны "Чернигов - Летки"
  • на ее притоке - реке Сейм
  • по притоку воды в Киевское водохранилище
  • на реке Западный Буг (пост Каменка Бужская)
  • на реке Дунай (пост Рени)
  • на реках Тиса и Уж (пост Ужгород)

В каких реках уровень воды больше нормы

Больше нормы (139-161%) водность в июле 2024 года наблюдалась:

  • на реке Десна выше Чернигова
  • на реке Стрый (приток Днестра)

Между тем на реке Ингулец (в районе Кривого Рога) водность составляла 231% - в результате подачи воды по каналу "Днепр - Ингулец".

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины и где именно можно отдохнуть у водоемов.

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