Как июльская жара повлияла на реки Украины и где ситуация самая плохая

Июль 2024 года был жарким не только для украинцев, о чем свидетельствует новый мировой температурный максимум. На фоне погодных условий и военных вызовов некоторые реки Украины обмелели и отвечают критериям маловодия (гидрологической засухи).
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра рассказывает, в каких реках нашей страны воды сейчас слишком мало, а где - наоборот слишком много.
Оперативную оценку водности основных рек Украины за июль 2024 года в створах действующих гидрологических постов выполнил Украинский гидрометеорологический центр.
Цель такого исследования - оценка наступления (вероятности наступления) маловодия на реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения.
Согласно полученным данным, маловодие установилось на нижнем участке реки Синюха (бассейн Южного Буга) - 11% нормы июля и 14% самого маловодного месяца.
Кроме того, маловодие удерживалось:
Близкой к критериям маловодия (22-29%) водность наблюдалась:
Уточняется, что на реке Южный Буг - в створе Подгорья - водность достигла основного критерия маловодия и равнялась 20% нормы июля.
Значительно меньше нормы (32-48%) водность наблюдалась:
Меньше нормы (56-79%) водность наблюдалась:
Оперативную оценку водности основных рек Украины выполнил Укргидрометцентр (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Близкой к норме (83-120%) водность в течение июля текущего года наблюдалась:
Больше нормы (139-161%) водность в июле 2024 года наблюдалась:
Между тем на реке Ингулец (в районе Кривого Рога) водность составляла 231% - в результате подачи воды по каналу "Днепр - Ингулец".
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины и где именно можно отдохнуть у водоемов.
Читайте также о ряде лучших озер Закарпатья для безопасного отдыха с детьми.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.