Как июльская жара повлияла на реки Украины и где ситуация самая плохая

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины и где именно можно отдохнуть у водоемов.

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