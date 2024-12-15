Як лікуватись "ефективно": поради від МОЗ

Призначати лікарські препарати може виключно лікар. Для цього він оцінює стан вашого здоров’я, проводить необхідні дослідження і лише після цього рекомендує відповідні засоби. Це дозволяє уникнути марної витрати грошей, часу та здоров’я на медикаменти, які не підходять, особливо якщо їх вибір базується на порадах знайомих чи впливі реклами.

Щоб забезпечити ефективне лікування, дотримуйтесь таких правил:

приймайте ліки виключно за призначенням лікаря.

не передавайте свої ліки іншим і не вживайте препарати, які були призначені не вам.

дотримуйтесь встановленого дозування та графіка прийому.

завжди завершуйте курс лікування, навіть якщо почуваєтеся краще.

уникайте порад від непрофесіоналів і довіряйте лише кваліфікованим лікарям.

у разі побічних ефектів негайно повідомте свого лікаря.

дотримуйтесь інструкцій зі зберігання ліків та правильно утилізуйте прострочені препарати.

Такі дії сприяють вашому одужанню та безпеці.