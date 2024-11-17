Як правильно вживати ліки: поради від МОЗ
Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Навіть незначні помилки, які людина може зробити під час прийому медикаментів, можуть повністю звести нанівець ефективність усього лікування. Аби уникнути цього, необхідно дотримуватись декількох простих порад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Отже, серед найпоширеніших помилок:
- ігнорування взаємодії ліків з їжею та напоями. Завжди ретельно читайте інструкцію до лікарського засобу. У ній можуть міститися вказівки щодо можливих реакцій препарату на певні продукти та напої;
- неправильне зберігання медикаментів. Знову ж таки, уважно ознайомтеся з інструкцією - в ній чітко вказані оптимальні умови зберігання ліків. Недотримання цих умов може призвести до псування препарату та зниження його ефективності;
- неправильне дозування. Дотримуйтеся призначеного лікарем дозування ліків, яке визначається з урахуванням таких факторів, як вік, маса тіла та загальний стан здоров'я;.
- нерегулярне вживання ліків. Недотримання режиму прийому ліків призводить до нестабільного рівня препарату в організмі, що знижує ефективність лікування;
- недотримання правил прийому. Прийом ліків у певний час до або після їжі має велике значення для їх засвоєння.
Щодо правил прийому, дотримуйтесь наступних порад:
- натщесерце: за 20–40 хвилин до першого прийому їжі;
- перед їжею: за 20–30 хвилин до їжі;
- під час їжі або одразу після: наприкінці їжі або одразу після неї;
- після їжі: через 30–40 хвилин після прийому їжі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні нещодавно заборонили одразу кілька популярних препаратів.
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