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Как лечиться "эффективно": советы от Минздрава

Иллюстративное фото: Минздрав дало советы о том, как эффективно лечиться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Эффективность лечения значительно возрастает, если пациент и врач подходят к процессу с осознанием общей ответственности. Пациент со своей стороны имеет важную задачу - своевременно обратиться к медицинскому специалисту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Назначать лекарственные препараты может исключительно врач. Для этого он оценивает состояние вашего здоровья, проводит необходимые исследования и только после этого рекомендует соответствующие средства. Это позволяет избежать напрасной траты денег, времени и здоровья на медикаменты, которые не подходят, особенно если их выбор базируется на советах знакомых или влиянии рекламы.

Чтобы обеспечить эффективное лечение, следуйте таким правилам:

  • принимайте лекарства исключительно по назначению врача.
  • не передавайте свои лекарства другим и не употребляйте препараты, которые были назначены не вам.
  • соблюдайте установленную дозировку и график приема.
  • всегда завершайте курс лечения, даже если чувствуете себя лучше.
  • избегайте советов от непрофессионалов и доверяйте только квалифицированным врачам.
  • в случае побочных эффектов немедленно сообщите своему врачу.
  • следуйте инструкциям по хранению лекарств и правильно утилизируйте просроченные препараты.

Такие действия способствуют вашему выздоровлению и безопасности.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало о том, как правильно принимать лекарства.

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Министерство здравоохранения Украины