Как лечиться "эффективно": советы от Минздрава

Назначать лекарственные препараты может исключительно врач. Для этого он оценивает состояние вашего здоровья, проводит необходимые исследования и только после этого рекомендует соответствующие средства. Это позволяет избежать напрасной траты денег, времени и здоровья на медикаменты, которые не подходят, особенно если их выбор базируется на советах знакомых или влиянии рекламы.

Чтобы обеспечить эффективное лечение, следуйте таким правилам:

принимайте лекарства исключительно по назначению врача.

не передавайте свои лекарства другим и не употребляйте препараты, которые были назначены не вам.

соблюдайте установленную дозировку и график приема.

всегда завершайте курс лечения, даже если чувствуете себя лучше.

избегайте советов от непрофессионалов и доверяйте только квалифицированным врачам.

в случае побочных эффектов немедленно сообщите своему врачу.

следуйте инструкциям по хранению лекарств и правильно утилизируйте просроченные препараты.

Такие действия способствуют вашему выздоровлению и безопасности.