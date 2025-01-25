Як лікувати ГРВІ "не за всі гроші": поради від МОЗ

Для одних лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) та застуди може обійтися в значну суму, тоді як інші витрачають на це зовсім небагато. Проблема полягає не стільки в ускладненнях, скільки у поширених міфах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.
Досі немає науково доведених препаратів, які можуть ефективно лікувати респіраторні віруси.
Як правильно боротися з ГРВІ?
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