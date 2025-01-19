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Як стимулювати імунітет й не хворіти взимку: МОЗ дало поради

Неділя 19 січня 2025 17:02
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Як стимулювати імунітет й не хворіти взимку: МОЗ дало поради Ілюстративне фото: МОЗ дало поради, як не хворіти взимку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Зниження температури, підвищена вологість повітря та хмарна погода, разом із обмеженою кількістю сонячних днів, створюють ідеальні умови для поширення вірусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Уникайте самостійного стимулювання імунітету препаратами

Попри обіцянки "імуностимуляторів" зміцнити організм, їхнє неконтрольоване вживання або надмірна кількість вітамінів можуть не лише не допомогти, але й зашкодити здоров’ю. Завжди консультуйтеся з лікарем перед початком прийому будь-яких медичних засобів.

Робіть щеплення

Вакцинація - найкращий спосіб захиститися від грипу. Щеплення можна робити протягом усього сезону, який триває з жовтня по березень. Після введення вакцини імунітет формується за 7-14 днів.

Гуляйте за будь-якої погоди

Свіже повітря та фізична активність зміцнюють організм. Прогулянки навіть у прохолодну чи дощову погоду допоможуть тренувати судини, знижуючи ризик переохолодження. Як зазначає дитячий інфекціоніст Федір Лапій, прогулянки - це простий спосіб загартування, що покращує здатність організму протистояти застуді.

Одягайтеся відповідно до погоди

Не перегрівайтеся та обирайте одяг із натуральних тканин для нормального теплообміну. Уникайте надто теплого одягу за помірної температури, щоб не спітніти. Важливо також стежити, щоб ноги були сухими і теплими, а взуття - зручним.

Підтримуйте комфортну температуру в оселі

Оптимальна температура в домі має становити 18-22 градуси. Надто висока або низька температура може негативно вплинути на здоров'я, викликавши проблеми з теплообміном, сном чи навіть серцево-судинні захворювання. Також важливо підтримувати достатню вологість, особливо при використанні обігрівачів.

Слідкуйте за своїм харчуванням

Збалансоване харчування є основою міцного імунітету. Їжа має бути повноцінною, а не заміненою перекусами. Також дотримуйтеся питного режиму, адже достатня кількість води в організмі сприяє правильному обміну речовин.

Забезпечте собі достатній сон

Регулярний восьмигодинний сон, бажано до опівночі, та мінімізація стресу допомагають зберегти здоров’я. Стресові ситуації послаблюють імунітет, тому важливо контролювати емоційний стан.

Якщо ви помітили симптоми захворювання, не займайтеся самолікуванням - зверніться до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, РБК-Україна писало поради про те, як не замерзнути на вулиці взимку.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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