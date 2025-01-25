Как лечить ОРВИ "не за все деньги": советы от Минздрава

Для одних лечение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и простуды может обойтись в значительную сумму, тогда как другие тратят на это совсем немного. Проблема заключается не столько в осложнениях, сколько в распространенных мифах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
До сих пор нет научно доказанных препаратов, которые могут эффективно лечить респираторные вирусы.
Как правильно бороться с ОРВИ?
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