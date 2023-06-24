Как купить билеты на дефицитный поезд Киев-Варшава: инструкция

Поезд из Киева в Варшаву – один из тех, на которые сложно купить билеты: их быстро раскупают, как только те появляются в продаже. С ноября прошлого года "Укрзализныця" полностью перевела продажи билетов на поезд №67/68 "Киев-Варшава" онлайн. Это сделали для предотвращения перепродаж. Впрочем, купить билеты на этот поезд все равно сложно.

Почему сложно купить билеты на поезд Киев-Варшава

Маршрут из Киева в Варшаву относится к направлениям повышенного спроса, говорит в комментарии РБК-Украина эксперт по железнодорожному транспорту и автор влога "Залізні Магістралі" Олег Васильев.

"Основная проблема заключается в ограниченном количестве вагонов европейского габарита. "Варшавский" поезд состоит из пяти вагонов, вмещающих по 30 человек. Общее количество мест в поезде – 150. При ажиотажном спросе этого недостаточно. Как известно, наличие дефицита порождает злоупотребления", – говорит он.

Хотя продажа билетов по этому направлению полностью переведена в онлайн, а количество мест в вагонах увеличили, люди продолжают "охотиться" за билетами и жалуются на отсутствие свободных мест.

"Недавно член правления "УЗ" Александр Перцовский сообщил, что продолжается работа с польскими коллегами по допуску на польскую железную дорогу обычных украинских вагонов. У них больший габарит, но могут ездить по евроколее после замены вагонных тележек на границе", – говорит собеседник.

Фото: Направление "Киев-Варшава" относится к дефицитным: билетов всегда не хватает (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как купить билеты на поезд Киев-Варшава: инструкция

Билеты на поезд "Киев – Варшава" доступны как на сайте "Укрзализныци", так и в ее мобильном приложении. Продажа билетов открывается в 08:00 за 20 суток до даты рейса (вам надо отсчитать 20 дней вперед от даты, когда вы покупаете билет).

Для групповых заказов есть специальный онлайн-канал. Официальные делегации, запросы от дипломатических и государственных учреждений обслуживают исключительно в специализированной кассе. Там количество билетов ограничено, чтобы онлайн их могли приобрести все остальные пассажиры.

Лучше начинать искать билеты в ту же минуту, когда открылись продажи. Поскольку все билеты на конкретный день раскупают за 5-7 минут. На предыдущие дни билеты соответственно раскупают раньше, и найти их шансы минимальные. Для поиска билетов нужно выбирать направление Киев-Варшава Восточная, но не Варшава Центральная или Варшава Западная.

Сколько стоят билеты на поезд "Киев-Варшава"

Цена одного билета на поезд Киев-Варшава составляет около 1700 грн.

Билеты можно зарезервировать на 15 минут. Если за это время вы их не оплатили, они возвращаются в продажу. Это еще один совет, если не успели купить билет в 8:00: в 8:15-8:17 могут появиться еще несколько билетов, которые не оплатили или передумали покупать.

Фото: Билеты на поезд из Киева в Варшаву появляются в продаже за 20 суток до даты отправления (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Бывает так, что нужно купить билет на другой день. Их можно периодически мониторить, и, возможно, вам повезет. Это может произойти, если кто-нибудь вернет свой билет. Все возвращаемые билеты вводятся в систему четко за один день до даты поездки между 08:00 и 09:00 утра. Поэтому есть шансы купить билеты и за день до поездки.

Количество билетов, которые можно приобрести на поезд "Киев-Варшава-Киев" онлайн в одни руки, ограничено 4 билетами на один заказ. Серии билетов покупать нельзя. Бот-аккаунты IT-система "Укрзализныци" будет блокировать автоматически и необратимо.