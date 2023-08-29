Як купити долари онлайн та чи доступна послуга в ПриватБанку: інструкція

Монобанк вже запустив послугу: як працює

Клієнти Монобанку вже можуть скористатися послугою купівлі доларів та євро у застосунку.

Валюту можна купити за курсом 37,44 грн за долар та 40,89 грн за євро. Для здійснення операції необхідно зайти до валютної картки, ввести необхідну суму (пам'ятаємо про обмеження) і після цього вона з'явиться на вашому рахунку.

Фото: Монобанк вже продає валюту онлайн (РБК-Україна)

Як оформити валютну картку Монобанку

встановіть додаток банку та подайте заявку на видачу гривневої картки (для тих, хто раніше не користувався послугами цього банку),

пройдіть верифікацію (зустріч із представником Монобанку),

авторизуйтеся в програмі,

активуйте картку (поповнити рахунок або сплатити будь-яку з покупок),

відкрийте меню "Карти та рахунки" (потягти за відповідну іконку у верхній частині екрана), виберіть "Відкрити картку або рахунок",

у наступному меню перейти до розділу "Карти". Вказати бажану валюту майбутньої картки. Вибрати "Відкрити".

ПриватБанк

Тим часом для клієнтів ПриватБанку послуга з купівлі валюти онлайн ще не доступна. РБК-Україна звернулося до техпідтримки фінустанови, там відповіли, що наразі ще ведуться необхідні роботи.

"Вітаємо. ПриватБанк неухильно дотримується усіх встановлених норм законодавства та постанов регулятора. Наразі ми проводимо необхідні налаштування для можливості здійснення продажі безготівкової іноземної валюти в межах щомісячного ліміту. Дякуємо за розуміння!" - йдеться у відповіді банку.

Згодом директор Департаменту ринків капіталу ПриватБанку Антон Коваленко роз'яснив ситуацію. За його словами, банк запустить послугу після проведення необхідних налаштувань сервісу.

"Наразі ПриватБанк проводить необхідні налаштування сервісу безготівкового валютообміну з урахуванням вимог регулятора та лімітів проведення операцій для скорішого відновлення послуги купівлі продажу валюти через Приват24", - повідомив Коваленко.

Фото: купівля валюти в ПриватБанку ще не доступна (РБК-Україна)

Зазначимо, що як тільки послуга з'явиться в банку, алгоритм купівлі валюти в Приват24 наступний:

зайдіть в застосунок,

натисніть на курси валют (знаходиться в верхній частині головної сторінки),

оберіть валюту,

введіть суму,

натисніть кнопку "Купити",

у новому вікні оберіть банківську карту, з якої буде знято гривні, та банківську карту, на яку буде зараховано валюту.

"Пумб" та "Райффайзенбанк"

Разом з тим для клієнтів банку "Пумб" здійснити обмін іноземної валюти онлайн неможливо. Як пояснили РБК-Україна в техпідтримці банку, інформації щодо змін у банку наразі немає.

Фото: в "Пумб" немає інформації щодо продажу валюти онлайн (РБК-Україна)

Додамо, що в "Райффайзенбанк" послуга з купівлі валюти онлайн наразі також не доступна.

Нацбанк дозволив продаж валюти: передісторія

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабної війни українці мають змогу купувати іноземну валюту онлайн без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції.

Зауважимо, що до цього часу НБУ дозволяв банкам продавати громадянам безготівкову валюту за умови вкладення грошей на депозити від трьох місяців.

Тепер же такі операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком. Українці зможуть придбати в місяць іноземну валюту на суму до 50 000 грн (в еквіваленті) в одному банку.

Щодо депозитів. Якщо раніше можна було купувати валюту з її розміщенням на нерозривному банківському депозиті строком від трьох місяців у сумі, яка еквівалентна 100 000 грн. То тепер її збільшили до 200 000 грн.

Детальніше про це дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна "НБУ послабив валютні обмеження: як це вплине на курс долара".

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