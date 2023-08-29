Как купить доллары онлайн и доступна ли услуга в ПриватБанке: инструкция

Монобанк уже запустил услугу: как работает

Клиенты Монобанка уже могут воспользоваться услугой покупки долларов и евро в приложении.

Валюту можно купить по курсу 37,44 грн за доллар и 40,89 грн за евро. Для совершения операции необходимо зайти на валютную карту, ввести необходимую сумму (помним об ограничениях) и после этого она появится на вашем счете.

Фото: Монобанк уже продает валюту онлайн (РБК-Украина)

Как оформить валютную карту Монобанка

установите приложение банка и подайте заявку на выдачу гривневой карты (для тех, кто раньше не пользовался услугами этого банка),

пройдите верификацию (встреча с представителем Монобанка),

авторизуйтесь в программе,

активируйте карту (пополнить счет или оплатить любую из покупок),

откройте меню "Карты и счета" (потянуть за соответствующую иконку в верхней части экрана), выберите "Открыть карту или счет",

в следующем меню перейдите к разделу "Карты". Указать желаемую валюту будущей карты. Выбрать "Открыть".

ПриватБанк

Между тем, для клиентов ПриватБанка услуга по покупке валюты онлайн еще не доступна. РБК-Украина обратилось в техподдержку финучреждения, там ответили, что пока еще ведутся необходимые работы.

"ПриватБанк неукоснительно соблюдает все установленные нормы законодательства и постановления регулятора. Сейчас мы проводим необходимые настройки для возможности осуществления продажи безналичной иностранной валюты в пределах ежемесячного лимита. Спасибо за понимание!" - говорится в ответе банка.

Затем директор Департамента рынков капитала ПриватБанка Антон Коваленко разъяснил ситуацию. По его словам, банк запустит услугу после проведения необходимых настроек сервиса.

"В настоящее время ПриватБанк проводит необходимые настройки сервиса безналичного валютообмена с учетом требований регулятора и лимитов проведения операций для скорейшего возобновления услуги покупки продажи валюты через Приват24", - сообщил Коваленко.

Фото: покупка валюты в ПриватБанке еще не доступна (РБК-Украина)

Отметим, что как только услуга появится в банке, алгоритм покупки валюты в Приват24 такой:

зайдите в приложение,

нажмите на курсы валют (находится в верхней части главной страницы),

выберите валюту,

введите сумму,

нажмите кнопку "Купить",

в новом окне выберите банковскую карту, с которой будут сняты гривны, и банковскую карту, на которую будет зачислена валюта.

"Пумб" и "Райффайзенбанк"

Вместе с тем для клиентов банка "Пумб" совершить обмен иностранной валюты онлайн невозможно. Как пояснили РБК-Украина в техподдержке банка, информации об изменениях в банке пока нет.

Фото: у "Пумб" нет информации о продаже валюты онлайн (РБК-Украина)

Добавим, что в "Райффайзенбанке" услуга по покупке валюты онлайн пока также не доступна.

Нацбанк разрешил продажу валюты: предыстория

Напомним, впервые с начала полномасштабной войны украинцы могут покупать иностранную валюту онлайн без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции.

Отметим, что до этого времени НБУ разрешал банкам продавать гражданам безналичную валюту при условии вложения денег на депозиты от трех месяцев.

Теперь такие операции будут проводиться по курсу, установленному банком. Украинцы могут приобрести в месяц иностранную валюту на сумму до 50 000 грн (в эквиваленте) в одном банке.

О депозитах. Если раньше можно было покупать валюту с ее размещением на неразрывном банковском депозите сроком от трех месяцев на сумму, эквивалентную 100 000 грн. Теперь ее увеличили до 200 000 грн.

Детальнее об этом узнайте в материале РБК-Украина "НБУ ослабил валютные ограничения: как это повлияет на курс доллара".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.