Як Крим для РФ. Китай може розглядати Тайвань як плацдарм для експансії, - експерт

Як пояснив експерт, Тайвань лежить в межах так званої "першої острівної гряди" по сусідству з материком. Для того, що вийти за межі першої гряди - Китаю необхідно подолати дві протоки:

між Тайванем та Японією;

між Тайванем та Філіппінами.

"Ці два "вузькі місця" можна порівняти з Керченською протокою. Це слабкі місця для китайського флоту. Тому, якщо Китай буде контролювати Тайвань, то він фактично опиниться на передній лінії та зможе проводити подальшу експансію до меж так званої "другої острівної гряди", - додав експерт.

За словами Пойти, Тайвань може стати для Китаю таким самим плацдармом для подальшої агресії, як свого часу український Крим для Російської Федерації.

Загострення протистояння між Китаєм і Тайванем

Китай розглядає Тайвань як "сепаратистську провінцію" та намагається відновити над ним повний контроль. Острівна держава, зі свого боку, вважає себе незалежною, з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Наприкінці грудня президент КНР Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм і пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" острова. Пекін також поновив військову активність біля острова.