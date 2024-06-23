Как пользоваться водительским удостоверением в "Дія": ответы на самые распространенные вопросы

О том, как воспользоваться водительским удостоверением в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть с услугой, - в материале РБК-Украина .

Стоит сразу отметить, что еще в 2022 году было подписано постановление № 1299, которое позволяет пользоваться только электронным вариантом водительского удостоверения "Дія" без его пластикового аналога.

В общем после авторизации в приложении, ваше водительское удостоверение должно автоматически отобразиться в "Дія" при наличии всех данных в реестрах Министерства внутренних дел (МВД).

Права не отображаются или отображаются без фото

Если же водительское удостоверение не отображается - напишите электронное обращение относительно уточнения ваших персональных данных в Главный сервисный центр МВД. В частности, можно заменить документ на новый в ближайшем Сервисном центре ведомства.

Если ваши права отображаются без фото, фото подтянется с ID-карты или загранпаспорта. В противном случае следует получить биометрический документ или верифицировать водительское удостоверение в ТСЦ МВД.

Эти проблемы могут возникнуть, если:

в реестре МВД недостаточно данных для создания цифрового варианта документа или удостоверение было выдано до 2013 года;

вы только что получили водительское удостоверение. Электронный документ отображается в течение суток. Фото - чуть позже;

"Дія" отображает документы со статусом "Виданий". Проверьте статус документа на сервисе МВД.

Удостоверение выдано до 2013 года

Как и упоминалось выше, "Дія" отображает водительское удостоверение из Единой информационной системы МВД. Если же документ был получен до 2013 года - электронная версия может не подгрузиться, поскольку только в этом году были созданы электронные сервисы.

Проверьте отображатся ли документ в Кабинете водителя. Если нет - обменяйте документ в сервисном центре МВД.

Можно ли пользоваться документом за границей

В настоящее время цифрового водительского удостоверения в "Действии" недостаточно для его предъявления за пределами Украины. Использование электронной версии требует отдельного признания действительности другими странами.

Замена водительского удостоверения

Для заказа доставки нового водительского удостоверения в "Дія":

авторизуйтесь в приложении;

перейдите в меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение";

укажите причину замены документа;

выберите тип удостоверения - цифровое+пластик;

укажите способ доставки - самовывоз из отделения "Укрпочты" или доставка курьером по указанному адресу;

укажите контактные данные;

подпишите заявление.

После этого важно оплатить услугу в течение 10 минут. В противном случае ваше заявление аннулируется.

Другие услуги в "Дія"

Приложение постоянно обновляется, в связи с чем в нем становится все больше услуг или же электронных версий ваших документов. В качестве примера: