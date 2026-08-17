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Як у концтаборах: ГУР з'ясувало, що Росія нумерує іноземних найманців (фото)

14:41 17.08.2026 Пн
2 хв
Мітки наносять на екіпірування або шкіру і регулярно оновлюють
aimg Анастасія Никончук
Як у концтаборах: ГУР з'ясувало, що Росія нумерує іноземних найманців (фото) Фото: російські військові (GettyImages)
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Росія використовує систему порядкових номерів для маркування іноземних найманців, яких залучають до окупаційної армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram.

Номери наносять на шкіру та екіпірування

Замість звичайних металевих військових жетонів іноземним найманцям надають так звані інвентарні номери. Їх можуть наносити безпосередньо на шкіру або екіпірування.

За даними ГУР, для маркування використовують стійкі фарби, зокрема хну та джагуа. Такі позначки можуть зберігатися кілька тижнів і змиваються водою з милом. Якщо номер погано помітний, його наносять повторно.

Фото: ГУР МО України

Номери використовують для пошуку дезертирів

Розвідка також зафіксувала випадки перевірок іноземців російською поліцією. Зокрема, правоохоронці зупиняли студентів та трудових мігрантів та перевіряли наявність відповідних номерів. За даними ГУР, у такий спосіб російські силовики намагаються виявляти дезертирів.

У розвідці вважають, що подібне маркування може використовуватися для приховування реальних масштабів втрат серед іноземних найманців.

Зокрема, тіла загиблих можуть залишатися на полі бою як невідомі, а самих військовослужбовців можуть записувати як зниклих безвісти.

У ГУР заявляють, що зібрані дані передаються іноземним партнерам та правоохоронним органам для використання у матеріалах майбутніх міжнародних трибуналів.

Нагадуємо, що Україна протягом літа суттєво наростила застосування власних крилатих ракет "Фламінго" для ударів територією Росії. За останні шість місяців кількість таких атак збільшилася вдвічі.

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