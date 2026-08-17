Україна значно наростила удари ракетами "Фламінго" по РФ
Україна цього літа значно посилила удари по РФ крилатими ракетами власного виробництва "Фламінго". Кількість атак зросла майде вдвічі за пів року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Російські ЗМІ, аналізуючи дані Міноборони РФ, прийшли до висновку, що Україна з лютого цього року значно наростила кількість ударів ракетами "Фламінго".
За даними "Агентства", з червня російське Міноборони заявило про нібито знищення щонайменше 57 ракет цього типу. Для порівняння, з лютого до травня відомство звітувало про 31 перехоплену "Фламінго".
Лише за останні два тижні російська сторона заявила про щонайменше 25 збитих ракет. Влітку було щонайменше чотири підтверджені удари "Фламінго". Серед цілей - підприємства російського військово-промислового комплексу.
Конкретно про удари "Фламінго"
Зокрема, в ніч проти 15 серпня Україна атакувала ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі ракетою "Фламінго". Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Ще, 10 червня, було атаковано "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, а 27 червня - підприємство "Титан-Баррикады" у Волгограді.
Далі, 24 липня, під удар потрапило "Вятське машинобудівне підприємство "АВИТЕК" у Кірові. Застосування "Фламінго" у цих випадках підтверджували Зеленський або виробник ракет Fire Point.
Україна офіційно не розкриває кількість застосованих ракет.
За оцінкою "Агентства", "Фламінго" можуть поступово ставати основною українською ракетою для ударів на великій відстані. Як відомо, її заявлена дальність становить до 3000 км.