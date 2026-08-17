Как в концлагерях: ГУР выяснило, что Россия нумерует иностранных наемников (фото)

Россия использует систему порядковых номеров для маркировки иностранных наемников, которых привлекают к оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

Номера наносят на кожу и экипировку

Вместо обычных металлических военных жетонов иностранным наемникам присваивают так называемые инвентарные номера. Их могут наносить непосредственно на кожу или экипировку.

По данным ГУР, для маркировки используют стойкие краски, в частности хну и джагуа. Такие отметки могут сохраняться несколько недель и не смываются водой с мылом. Если номер становится плохо различимым, его наносят повторно.

Фото: ГУР МО Украины

Номера используют для поиска дезертиров

Разведка также зафиксировала случаи проверок иностранцев российской полицией. В частности, правоохранители останавливали студентов и трудовых мигрантов и проверяли наличие соответствующих номеров. По данным ГУР, таким образом российские силовики пытаются выявлять дезертиров.

В разведке считают, что подобная маркировка может использоваться для сокрытия реальных масштабов потерь среди иностранных наемников.

В частности, тела погибших могут оставаться на поле боя как неопознанные, а самих военнослужащих могут записывать как пропавших без вести.

В ГУР заявляют, что собранные данные передаются иностранным партнерам и правоохранительным органам для использования в материалах будущих международных трибуналов.