Як у Києві відключатимуть світло 29 жовтня: оприлюднено графіки

Київ, Вівторок 28 жовтня 2025 20:17
Як у Києві відключатимуть світло 29 жовтня: оприлюднено графіки Ілюстративне фото: киян попередили про відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 29 жовтня, діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 7 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За даними компанії, 29 жовтня світло планують відключати таким чином:

  • 1.1 черга - світло буде весь день;
  • 1.2 черга - світла не буде з 16:00 до 19:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 14:00 до 17:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 08:00 до 10:30 і з 16:30 до 20:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 16:30 до 20:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 08:00 до 10:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 20:00 до 22:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 20:00 до 22:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 10:00 до 13:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 10:00 до 12:00.

Фото: графіки відключень світла в Києві 29 жовтня (t.me/dtek_ua)

До слова, раніше "Укренерго" попереджало, що 29 жовтня в Україні діятимуть графіки відключень світла обсягом від 0,5 до 1,5 черги. При цьому обсяги застосування обмежень можуть змінювати протягом дня.

Відключення світла в Україні

Варто зауважити, що з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. Головними мішенями противника залишаються теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та інші ключові елементи енергосистеми.

Спочатку російські окупанти зосередили свої удари по енергетичних об'єктах України, що розташовані в областях, які межують із РФ.

Особливо важка ситуація склалася на півночі країни - Чернігів на кілька днів залишався повністю без електрики. У Чернігівській і Сумській областях продовжують діяти графіки відключень світла.

Пізніше окупанти розширили географію своїх ударів. Зокрема, вони пошкодили енергетичні об'єкти в Києві та Київській області.

Унаслідок таких атак у столиці з 22 жовтня діють графіки погодинних відключень світла.

