Как в Киеве будут отключать свет 29 октября: обнародованы графики
В Киеве завтра, 29 октября, будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до 7 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
По данным компании, 29 октября свет планируют отключать следующим образом:
- 1.1 очередь - свет будет весь день;
- 1.2 очередь - света не будет с 16:00 до 19:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 14:00 до 17:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30 и с 16:30 до 20:30;
- 3.2 очередь - света не будет с 16:30 до 20:30;
- 4.1 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30;
- 4.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30;
- 5.1 очередь - света не будет с 20:00 до 22:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 20:00 до 22:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 10:00 до 13:30;
- 6.2 очередь - света не будет с 10:00 до 12:00.
Фото: графики отключений света в Киеве 29 октября (t.me/dtek_ua)
К слову, ранее "Укрэнерго" предупреждало, что 29 октября в Украине будут действовать графики отключений света объемом от 0,5 до 1,5 очереди. При этом объемы применения ограничений могут менять в течение дня.
Отключения света в Украине
Стоит заметить, что с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. Главными мишенями противника остаются теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и другие ключевые элементы энергосистемы.
Сначала российские оккупанты сосредоточили свои удары по энергетическим объектам Украины, которые находится в областях, граничащих с РФ.
Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере страны - Чернигов на несколько дней оставался полностью без электричества. В Черниговской и Сумской областях продолжают действовать графики отключений света.
Позже оккупанты расширили географию своих ударов. В частности, они повредили энергетические объекты в Киеве и Киевской области.
В результате таких атак в столице с 22 октября действуют графики почасовых отключений света.