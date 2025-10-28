Как в Киеве будут отключать свет 29 октября: обнародованы графики

В Киеве завтра, 29 октября, будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до 7 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

К слову, ранее "Укрэнерго" предупреждало, что 29 октября в Украине будут действовать графики отключений света объемом от 0,5 до 1,5 очереди. При этом объемы применения ограничений могут менять в течение дня.

Отключения света в Украине

Стоит заметить, что с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. Главными мишенями противника остаются теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и другие ключевые элементы энергосистемы.

Сначала российские оккупанты сосредоточили свои удары по энергетическим объектам Украины, которые находится в областях, граничащих с РФ.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере страны - Чернигов на несколько дней оставался полностью без электричества. В Черниговской и Сумской областях продолжают действовать графики отключений света.

Позже оккупанты расширили географию своих ударов. В частности, они повредили энергетические объекты в Киеве и Киевской области.

В результате таких атак в столице с 22 октября действуют графики почасовых отключений света.