Як у Києві відключатимуть світло 26 листопада: оприлюднено графіки

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, російські окупанти постійно обстрілюють енергетичні об'єкти України. Така атака росіян сталася й сьогодні, 25 листопада, вночі та вранці.

Спершу РФ запустила крилаті, балістичні та гіперзвукові ракети. Вранці росіяни завдали повторного удару - для цього вони використали крилаті ракети. Більшість цілей було спрямовано по Києву.

Крім того, і вночі, і вранці Україну атакували сотні ударних безпілотників ворога.

Через обстріл Києва в ніч на сьогодні у семи районах міста призупинили подачу опалення, також у деяких районах були перебої із водопостачанням.

Енергетики ввели екстрені відключення світла, планові графіки не діють, рух транспорту частково перекрито. Зокрема, Лівий берег на певний час залишився без електроенергії, на Правому - світло вимикають за графіком.