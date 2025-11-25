Как в Киеве будут отключать свет 26 ноября: обнародованы графики

Отключение света в Украине

Напомним, российские оккупанты постоянно обстреливают энергетические объекты Украины. Такая атака россиян произошла и сегодня, 25 ноября, ночью и утром.

Сначала РФ запустила крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты. Утром россияне нанесли повторный удар - для этого они использовали крылатые ракеты. Большинство целей было направлено по Киеву.

Кроме того, и ночью, и утром Украину атаковали сотни ударных беспилотников врага.

Из-за обстрелов Киева в ночь на сегодня в семи районах города приостановили подачу отопления, также в некоторых районах были перебои с водоснабжением.

Энергетики ввели экстренные отключения света, плановые графики не действуют, движение транспорта частично перекрыто. В частности, Левый берег на время остался без электроэнергии, на Правом - свет выключают по графику.