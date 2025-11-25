RU

Как в Киеве будут отключать свет 26 ноября: обнародованы графики

Иллюстративное фото: в Киеве 26 ноября будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 26 ноября, в Киеве продолжат действовать графики отключений электроэнергии. Максимальная продолжительность одного отключения будет достигать четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Согласно обнародованным графикам, в течение суток свет в Киеве будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30 и с 13:00 до 17:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30 и с 09:30 до 13:30.
 

Фото: графики отключений света для Киева на 26 ноября (t.me/dtek_ua)

 

Отключение света в Украине

Напомним, российские оккупанты постоянно обстреливают энергетические объекты Украины. Такая атака россиян произошла и сегодня, 25 ноября, ночью и утром.

Сначала РФ запустила крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты. Утром россияне нанесли повторный удар - для этого они использовали крылатые ракеты. Большинство целей было направлено по Киеву.

Кроме того, и ночью, и утром Украину атаковали сотни ударных беспилотников врага.

Из-за обстрелов Киева в ночь на сегодня в семи районах города приостановили подачу отопления, также в некоторых районах были перебои с водоснабжением.

Энергетики ввели экстренные отключения света, плановые графики не действуют, движение транспорта частично перекрыто. В частности, Левый берег на время остался без электроэнергии, на Правом - свет выключают по графику.

