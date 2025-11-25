ua en ru
Як у Києві відключатимуть світло 26 листопада: оприлюднено графіки

Київ, Вівторок 25 листопада 2025 20:46
UA EN RU
Як у Києві відключатимуть світло 26 листопада: оприлюднено графіки Ілюстративне фото: у Києві 26 листопада відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У середу, 26 листопада, у Києві й надалі діятимуть графіки відключень електроенергії. Максимальна тривалість одного відключення сягатиме чотири години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Згідно з оприлюдненими графіками, протягом доби світло у Києві відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30 та з 13:00 до 17:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30 та з 09:30 до 13:30.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 26 листопада (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, російські окупанти постійно обстрілюють енергетичні об'єкти України. Така атака росіян сталася й сьогодні, 25 листопада, вночі та вранці.

Спершу РФ запустила крилаті, балістичні та гіперзвукові ракети. Вранці росіяни завдали повторного удару - для цього вони використали крилаті ракети. Більшість цілей було спрямовано по Києву.

Крім того, і вночі, і вранці Україну атакували сотні ударних безпілотників ворога.

Через обстріл Києва в ніч на сьогодні у семи районах міста призупинили подачу опалення, також у деяких районах були перебої із водопостачанням.

Енергетики ввели екстрені відключення світла, планові графіки не діють, рух транспорту частково перекрито. Зокрема, Лівий берег на певний час залишився без електроенергії, на Правому - світло вимикають за графіком.

