Як у Києві відключатимуть світло 21 листопада: оприлюднено графіки

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомило про те, що у четвер, 20 листопада, для побутових споживачів ввели графіки відключень світла обсягом від 2,5 до 4 черг.

Обмеження посилили на тлі масованого удару російських загарбників у ніч на середу, 19 листопада.

Згідно з інформацією Міненерго, внаслідок ударів було пошкоджено енергетичні об'єкти в семи областях. Крім того, споживання електроенергії в Україні зростає на тлі похолодання.