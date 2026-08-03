Як інвестиції у майбутнє формують нові стандарти галузі: підсумки Ukraine Investment Congress

Захід зібрав понад 2000 учасників - девелоперів, інвесторів, архітекторів, виробників, представників влади та бізнесу. Одночасно в тому ж просторі пройшов XVII Всеукраїнський архітектурний конкурс "Інтер’єр року 2026".

Учасники та спікери

До конгресу долучились:

Наталія Козловська (заступниця Міністра розвитку громад та територій України)

Роман Джуранюк (заступник Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації)

Артур Мележик (начальник управління індустріальних парків та супроводу інвестицій)

Ігор Рева (заступник Міністра розвитку громад та територій України з цифрової трансформації)

Назарій Волянський (директор Агенції регіонального розвитку Київської області).

Бізнес та девелоперську спільноту представили Олександр Селезньов (Spatium Group), Андрій Вавриш (SAGA Development), Віталій Боруль (CREDO Development), Марк Кестельбойм (Well-Being Contech), Павло Сомов (EcoBud Building Group), Сергій Одарич (ODA Development), Юрій Подольчук (Ukrainian BIM Community), Андрій Длігач (Advanter Group), Дмитро Карпіловський (УкрІнвестКлуб) та Анна Іскіердо (AIMM), а також інші представники галузі.

Головні теми дня

Перша ключова дискусія була присвячена внутрішньому туризму як захисному активу - модератор Дмитро Карпіловський, засновник УкрІнвестКлубу, обговорив зі спікерами, куди сьогодні рухаються гроші українських інвесторів.

Друга дискусія - "Держава в смартфоні" - розглянула, як цифровізація руйнує бюрократичні бар'єри для бізнесу; участь у ній взяли заступник Міністра з відновлення, інфраструктури і транспорту та представники Мінцифри.

Третя панель під назвою "Битва активів 2026-27" стала живим розбором того, куди вкласти капітал, щоб примножити його вже сьогодні.

Завершила блок дискусія про безбар'єрність та інклюзивність у просторовому розвитку, прозорість і окупність фасадних систем у девелопменті та енергетичну незалежність галузі.

Окремою подією дня став воркшоп Державної регуляторної служби - за участю понад 70 представників міністерств та державних служб. Захід був присвячений актуальним питанням державного регулювання, дерегуляції, дозвільних процедур та розвитку сприятливого інвестиційного середовища в країні.

Вечірню частину завершила церемонія нагородження переможців "Інтер’єр Року 2026".

Конгрес Ukraine Investment Congress (фото: пресслужба заходу)

Переможці "Інтер’єр Року 2026"

Смарт-квартири до 50 м²

1 місце - Cinema - Русакова Ольга (Chapter one)

2 місце - TEO apartment - Івасів, Ткаченко (ater.architects)

3 місце - Smart 25 - Ісакова, Рошко (Brume studio)

Квартири 50-100 м²

1 місце - KRUTO apartment - Івасів, Ткаченко (ater.architects)

2 місце - Artists’ Apartment - Коцюруба, Олійник (Koba Bureau)

3 місце - ZEROVA - Демків, Красильников (moot)

3 місце - Грейт 90 - Кисленко, Руден (KYDE)

Квартири 100-200 м²

1 місце - Квартира гедоніста - Ольга Грибан (Gryban design)

2 місце - Apartment K-02 - Валентіров (Valentirov&Partners)

3 місце - BF Penthouse - Журко (SZ interiors)

3 місце - VOLIA - Демків, Красильников, Болонна (moot)

Приватні будинки до 200 м²

2 місце - Block House - Лех Юлія (LEKH.design)

3 місце - 3D-будинок UTU - Ватченко (Antonia Atelier)

Приватні будинки понад 200 м²

2 місце - Вілла AERIS - Костельний, Хропата (ISTO)

3 місце - BB House - Журко, Олійник (SZ interiors)

Освітлення

1 місце - Ресторан GALLERY - Expolight

2 місце - MOI - Expolight

3 місце - FlipDog - Expolight

Громадські / соціальні / адмін

1 місце - REFORM AVENUE - moot design studio

2 місце - Piou-piou - Юркевич (Yurkevych architecture)

3 місце - УКУ - abmk

Комерція та офіси

1 місце - Artistic office of a notary - Долгопятова (Dolgopiatova Design)

1 місце - BANDA Office - ater.architects

2 місце - CICI COCO - moot

3 місце - Symbol Out - "Нафта"

HoReCa

1 місце - More Coffee - Rizdvo

2 місце - Henry - Protsenko Olga architects

2 місце - Sharikava - Rizdvo

3 місце - Pure&Naïve Cafe - ater.architects

Предметний дизайн

1 місце - DI.II - Лопарев

2 місце - POINT - Kononenko ID

Вінілова підлога

1 місце - App.55 - Tolochko Design Studio

2 місце - Файна-9 - Tomkin studio

3 місце - Квартира для молодих - DomiVitam Design

Гран-прі

Artistic office of a notary - Долгопятова Оксана (Dolgopiatova Design)

Спеціальна номінація

"Зібрання" - Софія і Ольга Заліско

На конгресі UIC вручили нагороди переможцям конкурсу "Інтер'єр року 2026"(фото: пресслужба заходу)

Журі конкурсу: голова - Валерій Кузнецов. Члени: Лобань, Глуговський, Головченко, Сергєєва, Марданова, Мічурін, Альохіна, Каширіна, Мятко, Філімонов, Ігнатюк, Єксарев, Квич, Гой, Бронштейн, Ярова, Войтко.

Голова оргкомітету: Парубський І.Г.

Партнери заходу:

Організатор - медіагрупа DMNTR; генеральний партнер - Креатор Буд; генеральний спонсор - Elio Home; стратегічний партнер -Viyar Stone; преміум партнер - Itum; кліматичний партнер - Raum Engineering.

Медіапартнери та інформаційна підтримка:

Interfax Україна, ФОКУС, Нерухомі, Property Times, UKRiN.UA, Build Portal, MIND, УЦСБ (Український центр сталевого будівництва), Royal Design UA, ua.news, Радіо Respect, True UA, Експертус, 44.UA, The Public, Europa Plus, I AM HOME, REVOLUTION, InVenture, Prof Build, KYIV POST, Dim.Ria, Технополіс, LIGA.NET, Green Post, Проєкт "прогресивні", Liga Zakon 360, Телеканал Прямий, Київ Times, Новини: Україна Головний, AMBASSADOR, International Diplomatic Alliance - IDA , Consultinginua, Інсайдер ЗСУ, УкрІнвестКлуб, Вечірня Одеса, Ділова Столиця, Izba, НАБУ (Національна асоціація банків України), РБК-Україна, Форпост, Київ мій Новини Політика, ЧАС ПЕРШИХ, Київ головне, 5 канал, Україна Головне, S club, 3m2.