Як інвестиції у майбутнє формують нові стандарти галузі: підсумки Ukraine Investment Congress

30 липня в київському КВЦ "Парковий" відбувся Ukraine Investment Congress під темою "Я, ти, суспільство: інвестиції в майбутнє країни".
Докладніше про захід розповідає РБК-Україна в матеріалі нижче.
Захід зібрав понад 2000 учасників - девелоперів, інвесторів, архітекторів, виробників, представників влади та бізнесу. Одночасно в тому ж просторі пройшов XVII Всеукраїнський архітектурний конкурс "Інтер’єр року 2026".
До конгресу долучились:
Бізнес та девелоперську спільноту представили Олександр Селезньов (Spatium Group), Андрій Вавриш (SAGA Development), Віталій Боруль (CREDO Development), Марк Кестельбойм (Well-Being Contech), Павло Сомов (EcoBud Building Group), Сергій Одарич (ODA Development), Юрій Подольчук (Ukrainian BIM Community), Андрій Длігач (Advanter Group), Дмитро Карпіловський (УкрІнвестКлуб) та Анна Іскіердо (AIMM), а також інші представники галузі.
Перша ключова дискусія була присвячена внутрішньому туризму як захисному активу - модератор Дмитро Карпіловський, засновник УкрІнвестКлубу, обговорив зі спікерами, куди сьогодні рухаються гроші українських інвесторів.
Друга дискусія - "Держава в смартфоні" - розглянула, як цифровізація руйнує бюрократичні бар'єри для бізнесу; участь у ній взяли заступник Міністра з відновлення, інфраструктури і транспорту та представники Мінцифри.
Третя панель під назвою "Битва активів 2026-27" стала живим розбором того, куди вкласти капітал, щоб примножити його вже сьогодні.
Завершила блок дискусія про безбар'єрність та інклюзивність у просторовому розвитку, прозорість і окупність фасадних систем у девелопменті та енергетичну незалежність галузі.
Окремою подією дня став воркшоп Державної регуляторної служби - за участю понад 70 представників міністерств та державних служб. Захід був присвячений актуальним питанням державного регулювання, дерегуляції, дозвільних процедур та розвитку сприятливого інвестиційного середовища в країні.
Вечірню частину завершила церемонія нагородження переможців "Інтер’єр Року 2026".
Конгрес Ukraine Investment Congress (фото: пресслужба заходу)
Смарт-квартири до 50 м²
Квартири 50-100 м²
Квартири 100-200 м²
Приватні будинки до 200 м²
Приватні будинки понад 200 м²
Освітлення
Громадські / соціальні / адмін
Комерція та офіси
HoReCa
Предметний дизайн
Вінілова підлога
Гран-прі
Artistic office of a notary - Долгопятова Оксана (Dolgopiatova Design)
Спеціальна номінація
"Зібрання" - Софія і Ольга Заліско
На конгресі UIC вручили нагороди переможцям конкурсу "Інтер'єр року 2026"(фото: пресслужба заходу)
Журі конкурсу: голова - Валерій Кузнецов. Члени: Лобань, Глуговський, Головченко, Сергєєва, Марданова, Мічурін, Альохіна, Каширіна, Мятко, Філімонов, Ігнатюк, Єксарев, Квич, Гой, Бронштейн, Ярова, Войтко.
Голова оргкомітету: Парубський І.Г.
Партнери заходу:
Організатор - медіагрупа DMNTR; генеральний партнер - Креатор Буд; генеральний спонсор - Elio Home; стратегічний партнер -Viyar Stone; преміум партнер - Itum; кліматичний партнер - Raum Engineering.
Медіапартнери та інформаційна підтримка:
Interfax Україна, ФОКУС, Нерухомі, Property Times, UKRiN.UA, Build Portal, MIND, УЦСБ (Український центр сталевого будівництва), Royal Design UA, ua.news, Радіо Respect, True UA, Експертус, 44.UA, The Public, Europa Plus, I AM HOME, REVOLUTION, InVenture, Prof Build, KYIV POST, Dim.Ria, Технополіс, LIGA.NET, Green Post, Проєкт "прогресивні", Liga Zakon 360, Телеканал Прямий, Київ Times, Новини: Україна Головний, AMBASSADOR, International Diplomatic Alliance - IDA , Consultinginua, Інсайдер ЗСУ, УкрІнвестКлуб, Вечірня Одеса, Ділова Столиця, Izba, НАБУ (Національна асоціація банків України), РБК-Україна, Форпост, Київ мій Новини Політика, ЧАС ПЕРШИХ, Київ головне, 5 канал, Україна Головне, S club, 3m2.
Нагадаємо, раніше ми докладно писали про конкурс "Інтер'єр року" на UIC 2026, та хто увійшов до складу жюрі.