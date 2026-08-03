Как инвестиции в будущее формируют новые стандарты отрасли: итоги Ukraine Investment Congress

30 июля в киевском КВЦ "Парковый" состоялся Ukraine Investment Congress под темой "Я, ты, общество: инвестиции в будущее страны".
Подробнее о мероприятии рассказывает РБК-Украина в материале ниже.
Мероприятие собрало более 2000 участников - девелоперов, инвесторов, архитекторов, производителей, представителей власти и бизнеса. Одновременно в том же пространстве прошел XVII Всеукраинский архитектурный конкурс "Интерьер года 2026".
К конгрессу присоединились:
Бизнес и девелоперское сообщество представили Александр Селезнев (Spatium Group), Андрей Вавриш (SAGA Development), Виталий Боруль (CREDO Development), Марк Кестельбойм (Well-Being Contech), Павел Сомов (EcoBud Building Group), Сергей Одарич (ODA Development) Андрей Длигач (Advanter Group), Дмитрий Карпиловский (УкрИнвестКлуб) и Анна Искиердо (AIMM), а также другие представители отрасли.
Первая ключевая дискуссия была посвящена внутреннему туризму как защитному активу - модератор Дмитрий Карпиловский, основатель УкрИнвестКлуба, обсудил со спикерами, куда сегодня двигаются деньги украинских инвесторов.
Вторая дискуссия - "Государство в смартфоне" - рассмотрела, как цифровизация разрушает бюрократические барьеры для бизнеса; участие в ней приняли заместитель Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту и представители Минцифры.
Третья панель под названием "Битва активов 2026-27" стала живым разбором того, куда вложить капитал, чтобы приумножить его уже сегодня.
Завершила блок дискуссия о безбарьерности и инклюзивности в развитии пространств, прозрачности и окупаемости фасадных систем в девелопменте и энергетической независимости отрасли.
Отдельным событием стал воркшоп Государственной регуляторной службы - с участием более 70 представителей министерств и государственных служб. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам государственного регулирования, дерегуляции, разрешительных процедур и развитию благоприятной инвестиционной среды в стране.
Вечернюю часть завершила церемония награждения победителей "Интерьер Года 2026".
Конгресс Ukraine Investment Congress (фото: пресс-служба мероприятия)
Смарт-квартиры до 50 м²
Квартиры 50-100 м²
Квартиры 100-200 м²
Частные дома до 200 м²
Частные дома более 200 м²
Освещение
Общественные / социальные / админ
Коммерция и офисы
HoReCa
Предметный дизайн
Виниловый пол
Гран-при
Artistic office of a notary – Долгопятова Оксана (Dolgopiatova Design)
Специальная номинация
"Собрание" - София и Ольга Залиско
На конгрессе UIC вручили награды победителям конкурса "Интерьер года 2026" (фото: пресс-служба мероприятия)
Жюри конкурса: председатель – Валерий Кузнецов. Члены: Лобань, Глуговский, Головченко, Сергеева, Марданова, Мичурин, Алехина, Каширина, Мятко, Филимонов, Игнатюк, Ексарев, Квич, Гой, Бронштейн, Яровая, Войтко.
Председатель оргкомитета: Парубский И.Г.
Партнеры мероприятия:
Организатор – медиагруппа DMNTR; генеральный партнер – Креатор Строй; генеральный спонсор – Elio Home; стратегический партнер – Viyar Stone; премиум партнер – Itum; климатический партнер – Raum Engineering.
Медиапартнеры и информационная поддержка:
Interfax Украина, ФОКУС, Нерухомі, Property Times, UKRiN.UA, Build Portal, MIND, УЦСБ (Украинский центр стального строительства), Royal Design UA, ua.news, Радио Respect, True UA, Эксперт, 44.UA, The Public, Europa Plus Dim.Ria, Технополис, LIGA.NET, Green Post, Проект "прогрессивные", Liga Zakon 360, Телеканал Прямой, Киев Times, Новости: Украина Главный, AMBASSADOR, International Diplomatic Alliance - IDA , Consultinginua, Инсайдер ВСУ, УкрИнвестКлуб, Вечерняя Одесса, Деловая Столица, Izba, НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), РБК-Украина, Форпост, Киев мой Новости Политика, ЧАС ПЕРШИХ, Киев главное, 5 канал, Украина Главное, S club, 3m2.
Напомним, ранее мы подробно писали о конкурсе "Интерьер года" на UIC 2026, и кто вошел в состав жюри.