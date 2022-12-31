Як інциденти в Енгельсі впливають на ракетні удари по Україні: відповідь експерта
Атаки безпілотників на російський аеродром стратегічної авіації в Енгельсі (Саратовська область) безпосередньо впливають на кількість ракет, які Росія може запускати Україною.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна без вихідних. Чи є загроза ракетних ударів на Новий рік та Різдво" .
Як зазначив військовий експерт Роман Світан, інциденти на аеродромі в Енгельсі знижують можливість Росії завдавати ракетних ударів. Зокрема, при атаці 29 грудня було запущено близько 70 ракет, і якби не останні події в тилу, ця кількість могла досягти 100 ракет.
Враховуючи те, що коефіцієнт пересичення української ППО становить 0,6-0,7, цілком імовірно, що ці додаткові 30 ракет могли б пробити оборону. Щодо самого аеродрому, то він є основним, де йде заряджання ракет.
"Практично лише на цьому аеродромі є спеціальна інженерна служба, яка заряджає ракети, тобто там цілий процес зав'язаний на Енгельсі. Є ще інші аеродроми, але без нього нереально підготувати масовану атаку", - наголосив Світан.
Нагадаємо, 29 грудня під час ракетних ударів по Україні на аеродромі в Енгельсі вкотре спрацювали ППО. Згідно з російською версією, це нібито була атака безпілотників.
Супутникові знімки свідчать про відсутність явних пошкоджень внаслідок можливих атак дронами 26 та 29 грудня. У той же час, активність російської авіації в Енгельсі скоротилася.
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