Як інциденти в Енгельсі впливають на ракетні удари по Україні: відповідь експерта

Атаки безпілотників на російський аеродром стратегічної авіації в Енгельсі (Саратовська область) безпосередньо впливають на кількість ракет, які Росія може запускати Україною.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна без вихідних. Чи є загроза ракетних ударів на Новий рік та Різдво" .

Як зазначив військовий експерт Роман Світан, інциденти на аеродромі в Енгельсі знижують можливість Росії завдавати ракетних ударів. Зокрема, при атаці 29 грудня було запущено близько 70 ракет, і якби не останні події в тилу, ця кількість могла досягти 100 ракет.

Враховуючи те, що коефіцієнт пересичення української ППО становить 0,6-0,7, цілком імовірно, що ці додаткові 30 ракет могли б пробити оборону. Щодо самого аеродрому, то він є основним, де йде заряджання ракет.

"Практично лише на цьому аеродромі є спеціальна інженерна служба, яка заряджає ракети, тобто там цілий процес зав'язаний на Енгельсі. Є ще інші аеродроми, але без нього нереально підготувати масовану атаку", - наголосив Світан.