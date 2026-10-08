Як і за що можуть позбавити батьківських прав в Україні: адвокат назвав ключові підстави

Позбавлення батьківських прав є одним із найсерйозніших заходів у сімейному праві. Водночас сам конфлікт між батьками, несплата аліментів або відсутність спілкування з дитиною ще не означають, що людину автоматично можуть позбавити батьківських прав.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат, партнер Адвокатського об’єднання "AXIOS PARTNERS" Павло Шиков.
Підстави для позбавлення батьківських прав визначені статтею 164 Сімейного кодексу України. Суд може позбавити матір або батька прав, якщо вони:
Цей перелік визначений законом. Тобто позбавити людину батьківських прав лише через те, що один із батьків вважає її "поганим батьком" або "поганою матір'ю", не можна.
При цьому, як зазначає адвокат, Верховний Суд розглядає позбавлення батьківських прав як винятковий захід. Суд має встановити передбачені законом підстави та винну поведінку батька або матері.
Сама заборгованість з аліментів автоматично не означає позбавлення батьківських прав. Тривала несплата може бути одним із доказів неналежного виконання батьківських обов'язків. Але суд оцінює поведінку людини комплексно.
Зокрема, значення може мати те, чи цікавиться батько або мати життям дитини, підтримує з нею зв'язок, бере участь у вихованні, піклується про здоров'я та освіту, надає матеріальну допомогу та з яких причин цього не робить.
Тобто для позбавлення батьківських прав важливо довести не лише сам факт заборгованості, а винну поведінку та реальне ухилення від виконання батьківських обов'язків.
Універсального переліку доказів для всіх справ немає. Він залежить від конкретної ситуації та підстав, на які посилається позивач.
Залежно від обставин можуть використовуватися:
Водночас важливо доводити не лише негативну поведінку одного з батьків, а й те, як вона впливає на дитину та її інтереси.
Сімейний кодекс визначає коло осіб, які мають право подати позов про позбавлення батьківських прав. Звернутися можуть:
Позбавити людину батьківських прав може виключно суд. Процедура складається з кількох основних етапів.
Закон передбачає можливість поновлення батьківських прав.
Позбавлений батьківських прав батько або мати може звернутися до суду з відповідним позовом. Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка людини та обставини, які стали підставою для позбавлення прав, і вирішує питання з урахуванням інтересів дитини.
Водночас поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитину вже усиновили й усиновлення не скасоване або не визнане недійсним, а також якщо дитина досягла повноліття.
Раніше РБК-Україна писало, що батьки мають рівні права та обов'язки щодо дитини незалежно від того, чи перебували вони в офіційному шлюбі. Зокрема, той із батьків, хто проживає окремо, зобов'язаний утримувати дитину, а питання аліментів, місця проживання та участі у вихованні можна врегулювати за домовленістю або через суд.
Також ми розповідали, що для отримання аліментів батькам не обов'язково розлучатися. Один із них може вимагати фінансової участі другого в утриманні дитини, навіть якщо вони залишаються в офіційному шлюбі та проживають разом.
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