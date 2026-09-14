Без офіційного шлюбу: які права та обов'язки мають батьки щодо дитини

Відсутність офіційного шлюбу між батьками не позбавляє їх прав та обов'язків щодо дитини. Мати й батько мають рівні права незалежно від того, чи були вони одружені.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк .

Головна умова - визнане батьківство

Для батька важливо, щоб його юридичний статус був встановлений. Якщо чоловік записаний батьком у свідоцтві про народження або його батьківство встановлене судом, він має повний обсяг батьківських прав та обов'язків.

Тобто сам факт того, що батьки не реєстрували шлюб, не створює для одного з них переваг перед іншим.

Хто має утримувати дитину

Питання утримання дитини вирішується однаково для одружених і неодружених батьків.

Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її утриманні. Аліменти можуть сплачуватися за домовленістю, на підставі нотаріального договору або стягуватися за рішенням суду.

З ким житиме дитина

Якщо батьки не можуть домовитися про місце проживання дитини, це питання може вирішуватися судом. При цьому визначальним є найкращі інтереси дитини, а не те, чи перебували батьки в офіційному шлюбі.

Так само відсутність шлюбу не впливає на питання участі батьків у вихованні дитини, встановлення графіка спілкування, а також опіки та піклування.

Чи потрібна згода на виїзд за кордон

Питання виїзду дитини за кордон у більшості випадків також не залежить від того, чи були батьки офіційно одружені.

Якщо обидва юридично визнані батьками дитини, діють загальні правила щодо необхідності згоди другого з батьків або випадків, коли така згода не потрібна відповідно до законодавства.

Чи має мати більше прав, ніж батько

Сам факт відсутності зареєстрованого шлюбу не дає переваги ні матері, ні батькові.

Якщо батьківство юридично встановлене, обоє батьків мають рівні права та рівні обов'язки щодо дитини.