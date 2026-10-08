Как и за что могут лишить родительских прав в Украине: адвокат назвал ключевые основания

Лишение родительских прав является одной из самых серьезных мер в семейном праве. В то же время, сам конфликт между родителями, неуплата алиментов или отсутствие общения с ребенком еще не означают, что человека автоматически могут лишить родительских прав.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат, партнер Адвокатского объединения "AXIOS PARTNERS" Павел Шиков.
Основания для лишения родительских прав определены статьей 164 Семейного кодекса Украины. Суд может лишить мать или отца прав, если они:
Этот список определен законом. То есть лишить человека родительских прав только потому, что один из родителей считает его "плохим отцом" или "плохой матерью", нельзя.
При этом, как отмечает адвокат, Верховный Суд рассматривает лишение родительских прав как исключительную меру. Суд должен установить предусмотренные законом основания и виновное поведение отца или матери.
Сама задолженность по алиментам автоматически не означает лишение родительских прав. Длительная неуплата может быть одним из доказательств ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Но суд оценивает поведение человека в комплексе.
В частности, значение может иметь интересуется ли отец или мать жизнью ребенка, поддерживает с ним связь, участвует в воспитании, заботится о здоровье и образовании, оказывает материальную помощь и по каким причинам этого не делает.
То есть для лишения родительских прав важно доказать не только сам факт задолженности, но и виновное поведение и реальное уклонение от исполнения родительских обязанностей.
Универсального перечня доказательств для всех дел нет. Он зависит от конкретной ситуации и оснований, на которые ссылается истец.
В зависимости от обстоятельств могут использоваться:
В то же время важно доказывать не только негативное поведение одного из родителей, но и то, как оно влияет на ребенка и его интересы.
Семейный кодекс определяет круг лиц, имеющих право подать иск о лишении родительских прав. Обратиться могут:
Лишить человека родительских прав может исключительно суд. Процедура состоит из нескольких этапов.
Закон предусматривает возможность возобновления родительских прав.
Лишенный родительских прав отец или мать может обратиться в суд с соответствующим иском. Суд проверяет, насколько изменилось поведение человека и обстоятельства, послужившие основанием для лишения прав, и решает вопрос с учетом интересов ребенка.
В то же время возобновление родительских прав невозможно, если ребенка уже усыновили и усыновление не отменено или не признано недействительным, а также если ребенок достиг совершеннолетия.
Ранее РБК-Украина писало, что родители имеют равные права и обязанности по отношению к ребенку независимо от того, состояли ли они в официальном браке. В частности, родитель, проживающий отдельно, обязан содержать ребенка, а вопросы алиментов, места жительства и участия в воспитании можно урегулировать по договоренности или через суд.
Также мы рассказывали, что для получения алиментов родителям не обязательно разводиться. Один из них может потребовать финансового участия второго в содержании ребенка, даже если они остаются в официальном браке и проживают вместе.
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