Аліменти на дитину у шлюбі: адвокат пояснив, як отримати гроші без суду

Для отримання аліментів на дитину не обов'язково розлучатися. Батьки можуть залишатися в офіційному шлюбі, жити окремо або навіть під одним дахом, але один із них може вимагати фінансової участі другого в утриманні дитини.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів адвокат, партнер адвокатського об'єднання "Axios partners" Павло Шиков.

Чи можна отримувати аліменти без розлучення

Розірвання шлюбу не є умовою для стягнення аліментів.

Як пояснює адвокат, обов'язок батьків утримувати дитину виникає з факту батьківства та потреби дитини в утриманні, а не через припинення шлюбу. Сімейний кодекс України встановлює, що батьки повинні утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Тому якщо один із батьків не бере належної участі у фінансовому забезпеченні дитини, другий може вимагати аліменти, навіть якщо вони офіційно залишаються чоловіком і дружиною.

Наприклад, подружжя може фактично проживати окремо, але не розлучатися. Якщо один із батьків не утримує дитину належним чином, інший може звернутися за аліментами.

Так само спільне проживання в одному будинку саме по собі не позбавляє права вимагати виплати. Важливим є те, чи виконує кожен із батьків свій обов'язок щодо утримання дитини.

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Хто може вимагати аліменти

Як правило, за стягненням аліментів звертається той із батьків, з ким проживає дитина.

При цьому право не залежить від статі. Батьки мають рівні обов'язки щодо матеріального забезпечення дітей. Тому вимагати аліменти може як мати, так і батько, якщо саме він фактично утримує дитину, а другий із батьків не виконує свого обов'язку.

Як отримати аліменти без суду

Батьки можуть самостійно домовитися про утримання дитини.

Зокрема, вони можуть укласти нотаріально посвідчений договір про сплату аліментів. У ньому можна визначити розмір виплат та строки їх здійснення.

Такий варіант дозволяє врегулювати питання без судового спору.

Якщо ж домовитися не вдалося, той із батьків, хто утримує дитину, може звернутися до суду.

Скільки можуть становити аліменти

Єдиної суми аліментів, яка застосовується у всіх випадках, немає. За рішенням суду виплати можуть визначатися:

як частка від доходу одного з батьків;

як тверда грошова сума.

Який саме спосіб застосовувати, залежить від обставин справи та вимог заявника.

Під час визначення розміру аліментів суд враховує, зокрема, матеріальне становище батьків, стан здоров'я та потреби дитини, наявність у платника інших дітей або інших осіб, яких він зобов'язаний утримувати, а також інші істотні обставини.

Тому розмір офіційної зарплати сам по собі не визначає, скільки саме аліментів має сплачувати людина.

Якщо батько або мати офіційно не працює

Відсутність офіційного працевлаштування не звільняє від обов'язку утримувати дитину. Тобто аргумент "я ніде офіційно не працюю, тому не повинен платити аліменти" сам по собі не має юридичного значення.

Водночас під час визначення розміру виплат можуть враховуватися відомості про доходи, майно та фактичне матеріальне становище платника.

З якого часу нараховують аліменти

За загальним правилом аліменти присуджуються від дня пред'явлення позову або подання заяви про видачу судового наказу.

Водночас закон передбачає можливість стягнення коштів і за минулий час за наявності передбачених законом умов. Зокрема, значення може мати те, чи вживала людина заходів для отримання коштів на дитину та чи ухилявся другий із батьків від їх надання.

Що важливо пам'ятати

Для отримання аліментів розлучатися не потрібно. Батьки можуть залишатися в офіційному шлюбі, жити окремо або навіть разом.

Якщо один із них не бере належної участі в утриманні дитини, можна:

домовитися про виплати добровільно;

укласти нотаріальний договір про сплату аліментів;

звернутися до суду, якщо домовитися не вдалося;

вимагати аліменти незалежно від того, чи перебувають батьки у шлюбі;

у передбачених законом випадках вимагати кошти за минулий період.

Головне правило полягає в тому, що право дитини на утримання не залежить від сімейного статусу її батьків.