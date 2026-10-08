Як і за що можуть позбавити батьківських прав в Україні: адвокат назвав ключові підстави

Позбавлення батьківських прав є одним із найсерйозніших заходів у сімейному праві. Водночас сам конфлікт між батьками, несплата аліментів або відсутність спілкування з дитиною ще не означають, що людину автоматично можуть позбавити батьківських прав.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат, партнер Адвокатського об’єднання "AXIOS PARTNERS" Павло Шиков.

За що можуть позбавити батьківських прав

Підстави для позбавлення батьківських прав визначені статтею 164 Сімейного кодексу України. Суд може позбавити матір або батька прав, якщо вони:

без поважної причини не забрали дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я та протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

ухиляються від виконання обов'язків щодо виховання дитини, забезпечення безпечних умов її життя та/або здобуття нею повної загальної середньої освіти;

жорстоко поводяться з дитиною;

є хронічними алкоголіками або наркоманами;

експлуатують дитину, примушують її до жебракування або бродяжництва;

засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Цей перелік визначений законом. Тобто позбавити людину батьківських прав лише через те, що один із батьків вважає її "поганим батьком" або "поганою матір'ю", не можна.

При цьому, як зазначає адвокат, Верховний Суд розглядає позбавлення батьківських прав як винятковий захід. Суд має встановити передбачені законом підстави та винну поведінку батька або матері.

Чи достатньо несплати аліментів

Сама заборгованість з аліментів автоматично не означає позбавлення батьківських прав. Тривала несплата може бути одним із доказів неналежного виконання батьківських обов'язків. Але суд оцінює поведінку людини комплексно.

Зокрема, значення може мати те, чи цікавиться батько або мати життям дитини, підтримує з нею зв'язок, бере участь у вихованні, піклується про здоров'я та освіту, надає матеріальну допомогу та з яких причин цього не робить.

Тобто для позбавлення батьківських прав важливо довести не лише сам факт заборгованості, а винну поведінку та реальне ухилення від виконання батьківських обов'язків.

Які докази потрібні

Універсального переліку доказів для всіх справ немає. Він залежить від конкретної ситуації та підстав, на які посилається позивач.

Залежно від обставин можуть використовуватися:

документи про заборгованість зі сплати аліментів;

характеристики з навчального закладу;

документи та довідки про стан здоров'я дитини;

висновки психологів;

документи органів опіки та піклування;

матеріали поліції;

судові рішення у справах про домашнє насильство;

вироки суду;

медичні документи;

показання свідків;

листування;

докази спроб або відсутності спроб підтримувати контакт із дитиною.

Водночас важливо доводити не лише негативну поведінку одного з батьків, а й те, як вона впливає на дитину та її інтереси.

Хто може звернутися до суду

Сімейний кодекс визначає коло осіб, які мають право подати позов про позбавлення батьківських прав. Звернутися можуть:

один із батьків;

опікун або піклувальник;

особа, в сім'ї якої проживає дитина;

заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, у якому перебуває дитина;

орган опіки та піклування;

прокурор;

сама дитина, якщо їй виповнилося 14 років.

Як відбувається позбавлення батьківських прав

Позбавити людину батьківських прав може виключно суд. Процедура складається з кількох основних етапів.

Збір доказів. Спочатку потрібно визначити конкретну підставу, передбачену статтею 164 Сімейного кодексу, та зібрати докази відповідних обставин. Звернення до органу опіки та піклування. Орган опіки та піклування бере участь у справі та готує свій висновок. Водночас остаточне рішення ухвалює саме суд. Подання позову. У позовній заяві необхідно викласти обставини справи, зазначити конкретну підставу для позбавлення батьківських прав та додати докази. Розгляд справи судом. Суд досліджує докази, заслуховує учасників справи, враховує висновок органу опіки та піклування та оцінює ситуацію насамперед з точки зору інтересів дитини. Рішення суду. Якщо суд встановить передбачені законом підстави та дійде висновку, що позбавлення батьківських прав відповідає інтересам дитини, він може ухвалити відповідне рішення.

Чи можна повернути батьківські права

Закон передбачає можливість поновлення батьківських прав.

Позбавлений батьківських прав батько або мати може звернутися до суду з відповідним позовом. Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка людини та обставини, які стали підставою для позбавлення прав, і вирішує питання з урахуванням інтересів дитини.

Водночас поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитину вже усиновили й усиновлення не скасоване або не визнане недійсним, а також якщо дитина досягла повноліття.