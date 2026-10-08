Как и за что могут лишить родительских прав в Украине: адвокат назвал ключевые основания

Лишение родительских прав является одной из самых серьезных мер в семейном праве. В то же время, сам конфликт между родителями, неуплата алиментов или отсутствие общения с ребенком еще не означают, что человека автоматически могут лишить родительских прав.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат, партнер Адвокатского объединения "AXIOS PARTNERS" Павел Шиков.

За что могут лишить родительских прав

Основания для лишения родительских прав определены статьей 164 Семейного кодекса Украины. Суд может лишить мать или отца прав, если они:

без уважительной причины не забрали ребенка из роддома или другого учреждения здравоохранения и в течение шести месяцев не проявляли по отношению к нему родительской опеки;

уклоняются от исполнения обязанностей по воспитанию ребенка, обеспечению безопасных условий его жизни и/или получению им полного общего среднего образования;

жестоко обращаются с ребенком;

являются хроническими алкоголиками или наркоманами;

эксплуатируют ребенка, принуждают его к попрошайничеству или бродяжничеству;

осуждены за совершение умышленного уголовного преступления в отношении ребенка.

Этот список определен законом. То есть лишить человека родительских прав только потому, что один из родителей считает его "плохим отцом" или "плохой матерью", нельзя.

При этом, как отмечает адвокат, Верховный Суд рассматривает лишение родительских прав как исключительную меру. Суд должен установить предусмотренные законом основания и виновное поведение отца или матери.

Достаточно ли неуплаты алиментов

Сама задолженность по алиментам автоматически не означает лишение родительских прав. Длительная неуплата может быть одним из доказательств ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Но суд оценивает поведение человека в комплексе.

В частности, значение может иметь интересуется ли отец или мать жизнью ребенка, поддерживает с ним связь, участвует в воспитании, заботится о здоровье и образовании, оказывает материальную помощь и по каким причинам этого не делает.

То есть для лишения родительских прав важно доказать не только сам факт задолженности, но и виновное поведение и реальное уклонение от исполнения родительских обязанностей.

Какие доказательства нужны

Универсального перечня доказательств для всех дел нет. Он зависит от конкретной ситуации и оснований, на которые ссылается истец.

В зависимости от обстоятельств могут использоваться:

документы о задолженности по уплате алиментов;

характеристики из учебного заведения;

документы и справки о состоянии здоровья;

выводы психологов;

документы органов опеки и попечительства;

материалы полиции;

судебные решения по делам о домашнем насилии;

приговоры суда;

медицинские документы;

свидетельские показания;

переписка;

доказательства попыток или отсутствие попыток поддерживать контакт с ребенком.

В то же время важно доказывать не только негативное поведение одного из родителей, но и то, как оно влияет на ребенка и его интересы.

Кто может обратиться в суд

Семейный кодекс определяет круг лиц, имеющих право подать иск о лишении родительских прав. Обратиться могут:

один из родителей;

опекун или попечитель;

лицо, в семье которого проживает ребенок;

заведение здравоохранения, учебное или другое детское учреждение, в котором находится ребенок;

орган опеки и попечительства;

прокурор;

сам ребенок, если ему исполнилось 14 лет.

Как происходит лишение родительских прав

Лишить человека родительских прав может исключительно суд. Процедура состоит из нескольких этапов.

Сбор улик. Сначала следует определить конкретное основание, предусмотренное статьей 164 Семейного кодекса, и собрать доказательства соответствующих обстоятельств. Обращение в орган опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства принимает участие в деле и готовит свое заключение. В то же время, окончательное решение принимает именно суд. Подача иска. В исковом заявлении необходимо изложить обстоятельства дела, указать конкретное основание лишения родительских прав и добавить доказательства. Рассмотрение дела судом. Суд исследует доказательства, выслушивает участников дела, учитывает заключение органа опеки и попечительства и оценивает ситуацию прежде всего с точки зрения интересов ребенка. Решение суда. Если суд установит предусмотренные законом основания и заключит, что лишение родительских прав отвечает интересам ребенка, он может принять соответствующее решение.

Можно ли вернуть родительские права

Закон предусматривает возможность возобновления родительских прав.

Лишенный родительских прав отец или мать может обратиться в суд с соответствующим иском. Суд проверяет, насколько изменилось поведение человека и обстоятельства, послужившие основанием для лишения прав, и решает вопрос с учетом интересов ребенка.

В то же время возобновление родительских прав невозможно, если ребенка уже усыновили и усыновление не отменено или не признано недействительным, а также если ребенок достиг совершеннолетия.