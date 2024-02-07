Як і коли подавати скаргу на роботодавця в Польщі: поради українцям

Куди звертатися зі скаргами: контакти установ

Скарги до інспекції праці повинні розглядатися за місцезнаходженням роботодавця. Скарга має містити такі дані, як ім’я заявника, домашня адреса, контактні дані (номер телефону або адреса електронної пошти), а також юридичну назву компанії роботодавця та її адресу.

Крім того, у ній має бути чітко та детально викладено суть питання, зазначена дата звернення та підпис.

Варшава

вул. Grójecka 186

тел. 22 425 11 94

e-mail: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl

Гданськ

вул. Okopowa 7

тел. 58 520 18 22

e-mail: kancelaria@gdansk.pip.gov.pl

Вроцлав

вул. Zielonego Dębu 22

тел. 71 37 10 430

e-mail: kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl

Краків

Plac Szczepański 5

тел. 12 424 04 50

e-mail: kancelaria@krakow.pip.gov.pl

Щецин

вул. Pszczelna 7

тел. (91) 431 19 30

e-mail: kancelaria@szczecin.pip.gov.pl

Познань

вул. Marcelińska 90

тел. 61 628 40 00

e-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl

Лодзь

al. Kościuszki 123

тел. 42 636 23 13

e-mail: kancelaria@lodz.pip.gov.pl

Люблін

Al. Piłsudskiego 13

тел. 81 53 71 131

e-mail: kancelaria@lublin.pip.gov.pl

Катовіце

вул. Owocowa 6-6a

тел. 32 60 41 208

e-mail: kancelaria@katowice.pip.gov.pl

Зелена Гура

вул. Dekoracyjna 8

тел. 68 451 39 00

e-mail: kancelaria@zgora.pip.gov.pl

Ополе

вул. Oleska 121 „C"

тел. 77 47 00 900

e-mail: kancelaria@opole.pip.gov.pl

Білосток

вул. Fabryczna 2

тел. 85 678 57 00

e-mail: kancelaria@bialystok.pip.gov.pl

Ольштин

вул. Kopernika 29

тел. 89 524 13 01

e-mail: kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl

Бидгощ

Plac Piastowski 4A

тел. 52 320 24 00

e-mail: kancelaria@bydgoszcz.pip.gov.pl

Жешув

вул. Gen. St. Macka 4

тел. 17 717 20 00

e-mail: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl

Кельце

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego Nº4

тел. 41 343 82 76

e-mail: kancelaria@kielce.pip.gov.pl

Також державна інспекція надає безкоштовні юридичні консультації:

801 002 406 – дзвінки зі стаціонарних телефонів.

459 595 406 – дзвінки з мобільних телефонів.

Гаряча лінія працює в понеділок з 10:00 до 18:00 та з вівторка по п'ятницю – з 09:00 до15:00.

Фото: Робота на підприємстві (gettyimages.com)

Найпоширеніші порушення, на які звертає увагу інспекція праці

Здійснення трудової діяльності без оформлення трудового договору. Перевищення встановленої законом тривалості робочого часу. Регулярні затримки виплати або неповна виплата заробітної плати. Звільнення з роботи без належної процедури реєстрації та надання відповідної документації про роботу. Допуск до роботи осіб без обов'язкового інструктажу з питань охорони праці. Якщо працівник не пройшов обов'язковий медичний огляд перед початком роботи. Ухилення від сплати внесків на соціальне страхування. Це позбавляє працівників соціальної захищеності. Невиконання приписів чи розпоряджень інспектора праці. Невиконання судових рішень з питань трудових відносин.

Фото: Можна скаржитися на понаднормову роботу (gettyimages.com)

Суд із трудових спорів (Sąd pracy)

Якщо людина працює в Польщі за контрактом "umowa o pracę " і між нею та роботодавцем виникли розбіжності, можна звернутися до суду з трудових спорів (Sąd pracy).

До юрисдикції таких судів належать, зокрема, справи щодо рішень про незаконне звільнення з роботи, поновлення на роботі та відновлення умов праці та оплати праці, а також справи про порушення принципу рівного ставлення та випадки булінгу.

Позов подається до зареєстрованого офісу роботодавця або до місцевого суду (Sąd Rejonowy) за фактичним місцем роботи.

У позові має бути зазначена назва суду, до якого він адресований, імена та прізвища сторін або їхні посади (їхніх законних представників чи уповноважених осіб), вид і опис документа.

Підстави для подання скарги, перелік доказів, що підтверджують кожну справу, обґрунтованість позову, підпис позивача (його законного представника чи уповноваженої особи), перелік додатків до позову.

Зверніть увагу. Цивільно-правові договори не регулюються трудовим законодавством, тому спори, що виникають на їх основі, не підпадають під повноваження судів із трудових справ.