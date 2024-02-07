Як і коли подавати скаргу на роботодавця в Польщі: поради українцям

Українці у Польщі нерідко стикаються зі зловживаннями та дискримінацією на роботі. Якщо польський роботодавець недоплачує чи змушує виконувати непередбачену контрактом роботу, слід скаржитись до інспекції праці.
За якими адресами місцевих відділів можна звернутися, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.
Скарги до інспекції праці повинні розглядатися за місцезнаходженням роботодавця. Скарга має містити такі дані, як ім’я заявника, домашня адреса, контактні дані (номер телефону або адреса електронної пошти), а також юридичну назву компанії роботодавця та її адресу.
Крім того, у ній має бути чітко та детально викладено суть питання, зазначена дата звернення та підпис.
Варшава
Гданськ
Вроцлав
Краків
Щецин
Познань
Лодзь
Люблін
Катовіце
Зелена Гура
Ополе
Білосток
Ольштин
Бидгощ
Жешув
Кельце
Також державна інспекція надає безкоштовні юридичні консультації:
Гаряча лінія працює в понеділок з 10:00 до 18:00 та з вівторка по п'ятницю – з 09:00 до15:00.
Якщо людина працює в Польщі за контрактом "umowa o pracę " і між нею та роботодавцем виникли розбіжності, можна звернутися до суду з трудових спорів (Sąd pracy).
До юрисдикції таких судів належать, зокрема, справи щодо рішень про незаконне звільнення з роботи, поновлення на роботі та відновлення умов праці та оплати праці, а також справи про порушення принципу рівного ставлення та випадки булінгу.
Позов подається до зареєстрованого офісу роботодавця або до місцевого суду (Sąd Rejonowy) за фактичним місцем роботи.
У позові має бути зазначена назва суду, до якого він адресований, імена та прізвища сторін або їхні посади (їхніх законних представників чи уповноважених осіб), вид і опис документа.
Підстави для подання скарги, перелік доказів, що підтверджують кожну справу, обґрунтованість позову, підпис позивача (його законного представника чи уповноваженої особи), перелік додатків до позову.
Зверніть увагу. Цивільно-правові договори не регулюються трудовим законодавством, тому спори, що виникають на їх основі, не підпадають під повноваження судів із трудових справ.
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