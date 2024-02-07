Как и когда подавать жалобу на работодателя в Польше: советы украинцам

Украинцы в Польше нередко сталкиваются со злоупотреблениями и дискриминацией на работе. Если польский работодатель недоплачивает или заставляет выполнять непредвиденную контрактом работу, следует жаловаться в инспекцию труда.
По каким адресам местных отделов можно обратиться, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.
Жалобы в инспекцию труда должны рассматриваться по местонахождению работодателя. Жалоба должна содержать такие данные, как имя заявителя, домашний адрес, контактные данные (номер телефона или адрес электронной почты), а также юридическое название компании работодателя и его адрес.
Кроме того, в ней должна быть четко и подробно изложена суть вопроса, указана дата обращения и подпись.
Варшава
Гданьск
Вроцлав
Краков
Щецин
Познань
Лодзь
Люблин
Катовице
Зеленая Гура
Ополе
Белосток
Ольштын
Быдгощ
Жешув
Кельце
Также государственная инспекция предоставляет бесплатные юридические консультации:
Горячая линия работает в понедельник с 10:00 до 18:00 и со вторника по пятницу – с 09:00 до 15:00.
Если человек работает в Польше по контракту "umowa o pracę" и между ним и работодателем возникли разногласия, можно обратиться в суд по трудовым спорам (Sąd pracy).
К юрисдикции таких судов относятся, в частности, дела по решениям о незаконном увольнении с работы, возобновлении на работе и восстановлении условий труда и оплаты труда, а также дела о нарушении принципа равного отношения и случаях буллинга.
Иск подается в зарегистрированный офис работодателя или в местный суд (Sąd Rejonowy) по фактическому месту работы.
В иске должно быть указано название суда, которому он адресован, имена и фамилии сторон или их должности (их законных представителей или уполномоченных лиц), вид и описание документа.
Основания для подачи жалобы, перечень доказательств, подтверждающих каждое дело, обоснованность иска, подпись истца (его законного представителя или уполномоченного лица), перечень приложений к иску.
Обратите внимание. Гражданско-правовые договоры не регулируются трудовым законодательством, поэтому возникающие на их основе споры не подпадают под полномочия судов по трудовым делам.
Напомним, мы писали, что временную защиту в Польше могут продлить до 30 июня. За это время будут подготовлены изменения к условиям пребывания.
Также мы рассказывали, что украинцы массово выезжают из Польши. Только в декабре из системы социального страхования выбыли около 7 тысяч граждан Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.