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Как и электроэнергию. Эксперт описал возможный механизм экспорта газа из Украины

18:05 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Бойко
Как и электроэнергию. Эксперт описал возможный механизм экспорта газа из Украины Экспорт газа можно осуществлять как экспорт электроэнергии (фото: Getty Images)
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Украина может применить к газу ту же логику, которая уже работает на рынке электроэнергии: когда внутренние потребности обеспечены и возникает избыток ресурса, его можно продавать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по энергетическим вопросам, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева.

"Можно делать точно так же, как и на рынке электрической энергии. Если есть избыток электрической энергии, то почему бы ее не экспортировать, не получить средства на восстановление поврежденных мощностей, в частности", - отметил он.

По словам Рябцева, такая же логика может работать и для газа: экспорт избыточных объемов не должен мешать ни наполнению хранилищ, ни обеспечению украинских потребителей.

"Я не вижу в этом чего-то такого, что не позволит либо увеличить объем газа в хранилищах, либо снабжать газом украинских потребителей", - сказал эксперт.

Отдельно Рябцев обратил внимание на возможность продажи за границу "зеленого" газа, в частности биогаза. Если он отвечает техническим требованиям газотранспортной системы, такой ресурс можно экспортировать на рынок, где на него спрос.

Что этому предшествовало

Напомним, Украина накопила газа больше, чем планировала к отопительному сезону. Фактические запасы в ПХГ уже достигли 15 млрд кубометров.

В то же время, продолжают действовать нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения, которые Кабмин ввел в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Ранее аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо заявил, что частичное открытие экспорта украинского газа не повлияет на тариф для населения и при нынешних запасах не должно создать дефицита ресурса для прохождения зимы.

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