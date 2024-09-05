UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як хотів Бандера: на гривнях з'явиться головне патріотичне гасло України

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк модифікує дизайн банкнот та додасть на них патріотичне гасло України. Це достатньо швидкий і важливий крок.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню LIGA.net.

"На кожній банкноті тепер міститиметься гасло сучасної України, відоме у всьому світі: "Слава Україні! Героям слава!"" - сказав він.

Як зазначив Пишний, українці зараз вітаються цими словами, світові лідери вже вивчили, як вони вимовляються українською.

"Це наше гасло! Як і передбачав Степан Бандера, прийшов той час "… коли один скаже: "Слава Україні!", а мільйони відповідатимуть: "Героям слава!" - додав голова НБУ.

Заміна копійок на шаги

Нагадаємо, згідно з статтею 99 Конституції, грошовою одиницею України є гривня, яка була введена в обіг 2 вересня 1996 року. Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг".

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, ця ідея просто чекала свого часу. "І цей час, я вважаю, настав. Бо це нонсенс, що на третій рік повномасштабної війни в українському грошовому обігу залишається те, що поєднує нас із колоніальним минулим. Адже копійка зараз лишається виключно "на болотах", в Білорусі, Придністров'ї і у нас", - повідомив Пишний.

Пишний повідомив, що у 2025 році може бути викарбовано близько 20 млн монет номіналом 50 шагів, а жодних додаткових витрат з державного бюджету не буде. карбування шагів і вилучення копійок відбуватиметься поступово, вони перебуватимуть у обігу паралельно кілька років. Тож жодних хвилювань щодо їх обміну у населення не виникне.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українигривні