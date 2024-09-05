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Как хотел Бандера: на гривнах появится главный патриотический лозунг Украины

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк модифицирует дизайн банкнот и добавит на них патриотический лозунг Украины. Это достаточно быстрый и важный шаг.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию LIGA.net.

"На каждой банкноте теперь будет содержаться лозунг современной Украины, известный во всем мире: "Слава Украине! Героям слава!"" – сказал он.

Как отметил Пышный, украинцы сейчас приветствуют друг друга этими словами, мировые лидеры уже изучили, как они произносятся на украинском.

"Это наш лозунг! Как и предполагал Степан Бандера, пришло то время "… когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы ответят: "Героям слава!" – добавил глава НБУ.

Замена копеек на шаги

Напомним, согласно статье 99 Конституции, денежной единицей Украины является гривна, введенная в обращение 2 сентября 1996 года. Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг".

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, эта идея просто ждала в свое время. "И это время, я считаю, настало. Потому что это нонсенс, что на третий год полномасштабной войны в украинском денежном обращении остается то, что сочетает нас с колониальным прошлым. Ведь копейка сейчас остается исключительно "на болотах", в Беларуси, Приднестровье и у нас", - сообщил Пышный.

Пышный сообщил, что в 2025 году может быть отчеканено около 20 млн монет номиналом 50 шагов, а никаких дополнительных расходов из государственного бюджета не будет. чеканка шагов и изъятие копеек будет происходить постепенно, они будут обращаться параллельно несколько лет. Так что никаких волнений по поводу их обмена у населения не возникнет.

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Национальный банк Украиныгривні