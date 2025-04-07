Як Франція може замінити американську ядерну зброю у Європі: експерт назвав етапи

Після цього, як пояснив Їжак, необхідно буде розв'язати процедури заміни ядерної зброї, а також інфраструктури, яка наразі зайнята американськими F-16, F-18 і F-35 з бомбами Б-61, на французькі Rafale з ракетами ASMP-A

Питання ядерних боєголовок Франції

За словами Їжака, Франція наразі має достатню кількість власних ядерних боєголовок. Втім, за оцінкою, керівниці Центру з питань нерозповсюдження ядерної зброї при Одеському національному університеті Поліни Сіновець, Парижу все ж доведеться збільшити їх кількість, щоб захищати куди більшу територію.

Згідно з даними Defence Express, Париж має:

40 бойових зарядів TN75 потужністю у 110 кт та нових TNO потужністю 100 кт, які встановлені у балістичні ракети M51 на чотирьох атомних підводних човни класу Le Triomphant;

54 боєголовки TNA потужністю 100-300 кт, що встановлені у надзвукові ракети ASMP-A. Їх здатні нести літаки Rafale.

Проблема полягає у тому, що Франція та Британія мають недостатньо боєголовок малої потужності.

"Бомби, які є у американців, мають змінну потужність від кількох кілотонн до п'ятдесяти кілотонн. І Росія завжди знає, що ця зброя може бути застосована будь-коли на полі бою. А у французів і британців зараз немає такої низької потужності, у них вона починаються від ста кт. Знизити потужність можна достатньо швидко, але це ще треба зробити", - додав Їжак.

Як пояснив експерт, знизити потужність можна протягом року, але потім ядерну зброю необхідно буде відпрацювати на навчаннях. Водночас він не виключає, що певні кроки у цьому питанні могли розпочатись значно раніше, що дозволить досягти результату швидше.