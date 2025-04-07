Як Франція може замінити американську ядерну зброю у Європі: експерт назвав етапи

Заміна американської "ядерки" у Європі на французьку складатиметься з низки елементів. Перший з них, це укладення нових двосторонніх угод.
Про це розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак в матеріалі РБК-Україна "Ядерна гонка 2.0: як Путін і Трамп штовхають світ до нової ескалації".
Після цього, як пояснив Їжак, необхідно буде розв'язати процедури заміни ядерної зброї, а також інфраструктури, яка наразі зайнята американськими F-16, F-18 і F-35 з бомбами Б-61, на французькі Rafale з ракетами ASMP-A
За словами Їжака, Франція наразі має достатню кількість власних ядерних боєголовок. Втім, за оцінкою, керівниці Центру з питань нерозповсюдження ядерної зброї при Одеському національному університеті Поліни Сіновець, Парижу все ж доведеться збільшити їх кількість, щоб захищати куди більшу територію.
Згідно з даними Defence Express, Париж має:
Проблема полягає у тому, що Франція та Британія мають недостатньо боєголовок малої потужності.
"Бомби, які є у американців, мають змінну потужність від кількох кілотонн до п'ятдесяти кілотонн. І Росія завжди знає, що ця зброя може бути застосована будь-коли на полі бою. А у французів і британців зараз немає такої низької потужності, у них вона починаються від ста кт. Знизити потужність можна достатньо швидко, але це ще треба зробити", - додав Їжак.
Як пояснив експерт, знизити потужність можна протягом року, але потім ядерну зброю необхідно буде відпрацювати на навчаннях. Водночас він не виключає, що певні кроки у цьому питанні могли розпочатись значно раніше, що дозволить досягти результату швидше.
В кінці лютого ЗМІ писали, що Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування для захисту європейського континенту. Зокрема літаки з ядерною зброєю можуть бути спрямовані до Німеччини.
Пізніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що почав стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою французької ядерної зброї.
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