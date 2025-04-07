Как Франция может заменить американское ядерное оружие в Европе: эксперт назвал этапы

После этого, как пояснил Ижак, необходимо будет решить процедуры замены ядерного оружия, а также инфраструктуры, которая сейчас занята американскими F-16, F-18 и F-35 с бомбами Б-61, на французские Rafale с ракетами ASMP-A

Вопрос ядерных боеголовок Франции

По словам Ижака, Франция сейчас имеет достаточное количество собственных ядерных боеголовок. Впрочем, по оценке, руководительницы Центра по вопросам нераспространения ядерного оружия при Одесском национальном университете Полины Синовец, Парижу все же придется увеличить их количество, чтобы защищать куда большую территорию.

Согласно данным Defence Express, Париж имеет:

40 боевых зарядов TN75 мощностью в 110 кт и новых TNO мощностью 100 кт, которые установлены в баллистические ракеты M51 на четырех атомных подводных лодках класса Le Triomphant;

54 боеголовки TNA мощностью 100-300 кт, установленные в сверхзвуковые ракеты ASMP-A. Их способны нести самолеты Rafale.

Проблема заключается в том, что Франция и Великобритания имеют недостаточно боеголовок малой мощности.

"Бомбы, которые есть у американцев, имеют переменную мощность от нескольких килотонн до пятидесяти килотонн. И Россия всегда знает, что это оружие может быть применено в любой момент на поле боя. А у французов и британцев сейчас нет такой низкой мощности, у них она начинаются от ста кт. Снизить мощность можно достаточно быстро, но это еще надо сделать", - добавил Ижак.

Как пояснил эксперт, снизить мощность можно в течение года, но потом ядерное оружие необходимо будет отработать на учениях. В то же время он не исключает, что определенные шаги в этом вопросе могли начаться значительно раньше, что позволит достичь результата быстрее.