Як ФОПам отримати витяг з ЄДР у "Дії": покрокова інструкція

Фізична особа-підприємець (ФОП) має можливість отримати витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) за допомогою порталу "Дія".

Як отримати витяг у "Дії" - в матеріалі РБК-Україна .

Щоб скористатись послугою онлайн:

перейдіть на портал "Дія": натисніть "Отримати витяг", після чого авторизуйтесь у кабінеті громадянина або зареєструйтесь, якщо ще не маєте облікового запису;

перевірте свої дані: у профілі користувача переконайтеся, що особисті дані заповнені правильно, і за потреби внесіть корективи;

перевірте інформацію про ФОП: переконайтеся, що відомості про ваш статус фізичної особи-підприємця відповідають дійсності;

сплатіть послугу: якщо всі дані правильні, здійсніть оплату через запропоновану систему;

сформуйте витяг: після оплати документ автоматично створюється на основі відомостей з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Відповіді на найпоширеніші питання

Що таке витяг з ЄДР?

Витяг з ЄДР - це офіційний документ, у якому зазначені відомості про юридичних осіб або ФОП відповідно до критеріїв пошуку, вказаних у запиті.

Як завантажити витяг?

Документ буде готовий через кілька хвилин після здійснення оплати. Завантажити його можна у розділі “Отримані документи» вашого особистого кабінету на порталі "Дія".

Що робити, якщо відсутній номер картки платника податків у витязі?

У витягу з ЄДР номер картки платника податків (РНОКПП) відображається у форматі “ХХХХХХХХХХ” для захисту даних відповідно до законодавства.

Що означає повідомлення “Не знайдено відомості про ФОП”?

Якщо відомості про фізичну особу-підприємця відсутні, це може бути пов’язано з такими причинами:

у реєстрі немає даних за вказаним реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП).

ФОП було зареєстровано до моменту створення ЄДР (до 2004 року).

Як замовити витяг з ЄДР юридичній особі?

Юридичні особи можуть отримати витяг із ЄДР через портал Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Що робити, якщо заява опрацьовується довше 10 хвилин?

Перевірте статус вашої заяви в особистому кабінеті на порталі “Дія” у розділі "Послуги" - "Замовлені послуги". Якщо протягом 10 хвилин статус не змінився, і ви не отримали відповідного повідомлення на електронну пошту, зверніться до служби підтримки порталу "Дія" для уточнення деталей.

Додаткові послуги на порталі "Дія"

"Дія" пропонує користувачам широкий набір послуг, які постійно розширюються та оновлюються для зручності громадян: