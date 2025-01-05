Как ФОПам получить выписку из ЕГР в "Дія": пошаговая инструкция

Физическое лицо-предприниматель (ФОП) имеет возможность получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) с помощью портала "Дія".

Как получить выписку в "Дії" - в материале РБК-Украина .

Чтобы воспользоваться услугой онлайн:

перейдите на портал "Дія": нажмите "Получить выписку", после чего авторизуйтесь в кабинете гражданина или зарегистрируйтесь, если еще не имеете учетной записи;

проверьте свои данные: в профиле пользователя убедитесь, что личные данные заполнены правильно, и при необходимости внесите коррективы;

проверьте информацию о ФОП: убедитесь, что сведения о вашем статусе физического лица-предпринимателя соответствуют действительности;

оплатите услугу: если все данные правильные, произведите оплату через предложенную систему;

сформируйте выписку: после оплаты документ автоматически создается на основе сведений из Единого государственного реестра (ЕГР).

Ответы на самые распространенные вопросы

Что такое выписка из ЕГР?

Выписка из ЕГР - это официальный документ, в котором указаны сведения о юридических лицах или ФОП в соответствии с критериями поиска, указанными в запросе.

Как скачать выписку?

Документ будет готов через несколько минут после осуществления оплаты. Скачать его можно в разделе "Полученные документы" вашего личного кабинета на портале "Дія".

Что делать, если отсутствует номер карточки налогоплательщика в выписке?

В выписке из ЕГР номер карточки налогоплательщика (РНУКПП) отображается в формате "ХХХХХХХХХХХХ" для защиты данных в соответствии с законодательством.

Что означает сообщение "Не найдено сведения о ФОП"?

Если сведения о физическом лице-предпринимателе отсутствуют, это может быть связано с такими причинами:

в реестре нет данных по указанному регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).

ФОП было зарегистрировано до момента создания ЕГР (до 2004 года).

Как заказать выписку из ЕГР юридическому лицу?

Юридические лица могут получить выписку из ЕГР через портал Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Что делать, если заявление обрабатывается дольше 10 минут?

Проверьте статус вашего заявления в личном кабинете на портале "Дія" в разделе "Услуги" - "Заказанные услуги". Если в течение 10 минут статус не изменился, и вы не получили соответствующего сообщения на электронную почту, обратитесь в службу поддержки портала "Дія" для уточнения деталей.

Дополнительные услуги на портале "Дія"

"Дія" предлагает пользователям широкий набор услуг, которые постоянно расширяются и обновляются для удобства граждан: