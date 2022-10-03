Як Фінляндія та Швеція. У Зеленського припустили вступ України до НАТО за прискореною процедурою

Шлях можна пройти за прискореною процедурою. Наразі дві держави - Фінляндія та Швеція - рухаються до НАТО без ПДЧ.

"Україна уважно стежить за цим процесом і побачила, що насправді, коли йдеться про те, що не можна без ПДЧ, виявилося що можна. Україна враховує ці реалії, Україна враховувала ті реалії, подаючи заявку 30 вересня. Україна також не проти йти тим шляхом", - сказав Жовква.

Жовква прокоментував заяву 9 президентів

Він зазначив, що заяву президентів 9 країн Центральної і Східної Європи слід інтерпретувати як підтримку членства України у НАТО.

За словами посадовця, у цій заяві вони посилалися на саміт Альянсу в Бухаресті 2008 року, а не на заявку про вступ до НАТО, яку Україна подала кілька днів тому.

"Все просто. Дійсно, існує рішення Бухарестського саміту, яке нікуди не зникало, де написано, що Україна стане членом НАТО. Там немає слова "колись". Там написано: Україна стане членом НАТО, першим етапом чи одним з етапів має бути надання їй Плану дій щодо членства. Заява 2008 року. Скільки років минуло з того часу, ми всі з вами бачимо, і наскільки обстановка, особливо з початку відкритої агресії Росії проти України, змінилася, ми також бачимо", - розповів заступник глави ОП.

Жовква наголосив, що всі рішення самітів НАТО щодо членства України дійсні.

"До речі, заява Бухарестського саміту була підтверджена на Мадридському саміті (2022 року), коли у новій Стратегічній концепції НАТО на наступні 10 років було продубльовано відповідне положення, що Україна стане членом НАТО. Рішення щодо членства тієї чи іншої країни в НАТО, наприклад, як зараз відбувається з Фінляндією та Швецією, приймаються на самітах. Тому всі рішення самітів НАТО щодо членства України - вони можливі, і про них забувати не можна і не треба", - додав він.