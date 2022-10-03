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Как Финляндия и Швеция. В Зеленского допустили вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 01:35
Как Финляндия и Швеция. В Зеленского допустили вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре Фото: Заместитель главы ОП Игорь Жовква (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украина может вступить в Североатлантический альянс без выполнения Плана действий по членству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Офиса президента Игоря Жовквы в эфире телемарафона.

Путь можно пройти по ускоренной процедуре. В настоящее время два государства - Финляндия и Швеция - двигаются в НАТО без ПДЧ.

"Украина внимательно следит за этим процессом и увидела, что на самом деле, когда речь идет о том, что нельзя без ПДЧ, оказалось что можно. Украина учитывает эти реалии, Украина учитывала те реалии, подавая заявку 30 сентября. Украина также не прочь идти по этому пути ", - сказал Жовква.

Жолква прокомментировал заявление 9 президентов

Он отметил, что заявление президентов 9 стран Центральной и Восточной Европы следует интерпретировать как поддержку членства Украины в НАТО.

По словам чиновника, в этом заявлении они ссылались на саммит Альянса в Бухаресте в 2008 году, а не на заявку о вступлении в НАТО, которую Украина подала несколько дней назад.

"Все просто. Действительно, существует решение Бухарестского саммита, которое никуда не исчезало, где написано, что Украина станет членом НАТО. Там нет слова "когда-то". Там написано: Украина станет членом НАТО, первым этапом или одним из этапов должно быть предоставление ей Плана действий по членству. Заявление 2008 года. Сколько лет прошло с тех пор, мы все с вами видим, и насколько обстановка, особенно с начала открытой агрессии России против Украины, изменилась, мы тоже видим", - рассказал замглавы ОП.

Жовква подчеркнул, что все решения саммитов НАТО по членству Украины действительны.

"Кстати, заявление Бухарестского саммита было подтверждено на Мадридском саммите (2022), когда в новой Стратегической концепции НАТО на следующие 10 лет было продублировано соответствующее положение, что Украина станет членом НАТО. Решение о членстве той или иной страны в НАТО, например, как сейчас происходит с Финляндией и Швецией, принимаются на саммитах. Поэтому все решения саммитов НАТО по членству Украины - они возможны, и о них забывать нельзя и не нужно", - добавил он.

Напомним, что кроме девяти государств Европы заявку Украины на вступление в Альянс поддержала и Канада.

К слову, согласно алгоритму процедуры вступления в блок поддержать членство Украины должны все его 30 стран-членов.

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НАТО Игорь Жовква
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