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Як у Європі ставляться до допомоги Україні: дані Євробарометра

Фото: більшість європейців підтримують допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Війна Росії проти України залишається найважливішою проблемою для жителів Європи. Європейці схвалюють підтримку Києва і санкції проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євробарометр.

Перед обличчям російської агресії проти України 80% респондентів у Європі згодні з прийняттям до ЄС людей, які рятуються від війни.

Крім того, три чверті європейців (76%) підтримують надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

При цьому 60% схвалюють надання ЄС статусу кандидата Україні, а 59% згодні з фінансуванням ЄС закупівлі та поставок військової техніки в Україну.

Вторгнення Росії в Україну, як і раніше, вважається найважливішою проблемою на рівні ЄС (27%) з 15 пунктів. За нею йдуть міжнародна ситуація з 24% і безпека та оборона з 20%.

При цьому 77% європейських респондентів згодні з тим, що вторгнення Росії в Україну є загрозою безпеці ЄС.

Також 72% громадян ЄС підтримують економічні санкції щодо російського уряду, компаній та окремих осіб.

Стандартний Євробарометр (весна 2025 року) проводився з 26 березня до 22 квітня 2025 року в 27 державах-членах. Загалом 26 368 громадян ЄС було опитано віч-на-віч. Інтерв'ю також проводилися в дев'яти країнах-кандидатах і потенційних країнах-кандидатах (усі, крім України) та Великій Британії.

 

Нагадаємо, за останній рік серед українців зріс оптимізм щодо підтримки Заходу у війні з Росією. Більшість вірять у продовження серйозної допомоги, але тільки Європи, а не США.

За даними опитування КМІС, 82% українців вважають, що Україна має продовжувати боротьбу, якщо США остаточно припинять будь-яку підтримку.

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